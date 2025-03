"Non vedete quel film". Antonella Clerici finisce nella bufera: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti conosciamo fin troppo bene lo spirito verace di Antonella Clerici. La conduttrice di Rai Uno – al timone di È sempre mezzogiorno – è apprezzata proprio per la sua spontaneità. Eppure, proprio questa sua caratteristica ha fatto nascere una piccola polemica in giro per web. Tutto è nato dopo che la Clerici ha pubblicato, sul suo profilo Twitter, un piccolo post a tema cinematografico che ha voluto condividere con i suoi follower. Il post in questione fa riferimento al film di Anora che, agli Oscar 2025, ha vinto ben 5 statuette tra cui anche quella di Miglior Film. La pellicola, di per sé, già ha diviso in due la critica di settore e Antonella Clerici, senza l’intenzione di fomentare nessun polverone mediatico, ha voluto solo esprimere il suo parere. Quel messaggio, diventato poi virale, ha scatenato tante reazioni contrastanti.

"Anora il vincitore di 5 Oscar è uno dei film più brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto", si legge nel tweet. Subito molti utenti hanno commentato il suo post e uno dei follower scrivere: “Proprio oggi che volevo vederlo”, e Antonella Clerici subito ribatte: “Non buttare via i soldi”. Oltre a questo, però, si è andato a creare un vero e proprio botta e risposta tra gli estimatori e i detrattori del film. In molti hanno criticato aspramente il post della conduttrice perché pare che Antonella Clerici non abbia le competenze per “improvvisarsi” una critica cinematografica; altri invece fanno notare che il film in questione è nato proprio per far discutere e che tutti si possono sentire liberi di esprimere un parere sul film, anche una conduttrice di un programma di cucina.

Ma la Clerici non si ferma qui e, tra i commenti, esprime anche un commento su The Substance. Il film con Demi Moore che era candidato come Anora è stato boccato con un “Terrificante anche quello”. Il messaggio, quindi, ha fatto il giro del web e ha animato un dibattito proprio in merito alle vittorie di Anora, che non si è placato da settimane.

Di fatti, il film non è altro che una rivisitazione – con nudi e parole un po' sboccate – sul mito di Pretty Woman e in molti ne hanno criticato proprio la sua poca attendibilità come film da Oscar. Antonella Clerici ha espresso un parere e, presa alla sprovvista, ha commentato in trasmissione cosa si è consumato sui social, difendendo la sua opinione.