"Atteggiamenti aggressivi e tossici": è finita fra Manuela Festa e Antonio Zequila

Fine della relazione fra Manuela Festa e Antonio Zequila. Stando a quanto rivelato dalla stessa showgirl al magazine online The Reading Monkey la rottura sarebbe arrivata dopo turbolenti mesi di frequentazione. La coppia, apparsa sino ad oggi inseparabile, sia sulle passerelle che sui social, avrebbe avuto dei retroscena davvero insospettabili.

Sarebbe stata Festa a interrompere la relazione a causa di alcuni atteggiamenti dell'attore. A detta della modella e influencer, Zequila sarebbe stato ossessivo e aggressivo nei suoi confronti, tanto da tentare di sabotare la sua carriera. Ovviamente queste sono dichiarazioni rilasciate da Manuela Festa. La donna, tuttavia, sarebbe addirittura valutando se agire o meno anche per vie legali.

"Mi sono allontanata per tutelarmi. Non potevo più tollerare certi atteggiamenti nei miei confronti. Antonio ha cercato in tutti i modi di ostacolarmi professionalmente e per me questo è inaccettabile. A 60 anni non ha ancora una posizione stabile e invece di supportarmi, tentava di frenarmi. Era diventato insostenibile ", ha dichiarato Manuela Festa nel corso dell'intervista poi riproposta da AdnKronos.

Accuse pesantissime quelle della Festa, che ha descritto una figura davvero negativa riferendosi a quello che ormai è il suo ex compagno. La donna ha bollato la relazione come tossica.

Non finisce qui. Perché la showgirl ha aggiunto che, dopo la rottura, la situazione è degenerata. Sembra infatti che ci sia stata una vera e propria escalation di messaggi offensivi inviati da Zequila. " Quando una donna sceglie di allontanarsi da una relazione tossica, ha il diritto di essere rispettata" , ha dichiarato la Festa, che si è detta pronta a valutare anche vie legali. "Non ho ancora deciso il da farsi ma non escludo nulla. Sto riflettendo sul da farsi, ma non mi lascerò intimidire" , ha aggiunto.

Manuela Festa è apparsa come molto determinata e decisa a non lasciarsi mettere con le spalle al muro. " Ora penso solo a me e ai miei obiettivi. Voglio concentrarmi su nuovi progetti e su persone che sappiano supportarmi e non ostacolarmi.

Ho chiuso con le", ha concluso.

Vedremo se ci sarà i meno una replica da parte di Antonio Zequila nei prossimi giorni. Al momento l'attore non ha ancora commentato le accuse della ex compagna.