Svelato il nome del figlio di Aurora Ramazzotti: ecco come si chiama

A qualche giorno di distanza dalla nascita, è stato reso noto il nome del figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Nota per essere la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, l'influencer ha dato alla luce il suo primogenito lo scorso 30 marzo. Come ormai da tradizione, l'annuncio è stato accompagnato da una foto di famiglia. Ora, però, i seguaci della 26enne e del fidanzato conoscono anche il suo nome completo.

L'annuncio sui social

Anche in questo caso la notizia è legata ai social network ed è stata diffusa dal padre del piccolo in una storia pubblicata su Instagram con la foto di una torta con scritto "Cesare Augusto". Un omaggio alla storia di Roma, con il nome del primo imperatore della Capitale, un personaggio che ha scritto pagine importanti della storia della Città Eterna. Non si tratta di un caso e nemmeno di una prima volta: il figlio nato dall'amore tra il nonno Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini si chiama Gabrio Tullio. Zio e nipote con lo stesso destino.

Un nome importante per il neonato - suo malgrado - più chiacchierato del momento. Cesare Augusto Cerza entra a fare parte di una famiglia che ha una tradizione di nomi di tutto rispetto. Le figlie di Michelle Hunziker del resto hanno nomi che rimandano al cielo e agli astri: oltre alla già citata Aurora, ci sono Celeste e Sole, avute con Trussardi.

"Ogni momento è una scoperta"