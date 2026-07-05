Aurora Ramazzotti, il primo Ep è il regalo di nozze per Goffredo: una storia d'amore diventata musica

Non un gioiello, una lettera o un oggetto da conservare. Per il giorno del matrimonio con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha scelto un regalo capace di racchiudere quasi dieci anni di vita insieme: le loro notti, le distanze, le crisi, la quotidianità e la rivoluzione portata dall'arrivo del figlio Cesare. Ha trasformato tutto in musica e lo ha consegnato al marito davanti agli invitati. "Un giorno di festa", il primo Ep di Aurora, è uscito a mezzanotte del 4 luglio, proprio nel giorno delle nozze. Ma la sorpresa più grande è arrivata durante la festa, quando la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha presentato il progetto esibendosi dal vivo. Ad ascoltarla c'erano il marito, la famiglia e gli invitati, riuniti per il matrimonio celebrato nello storico Castello di Xirumi Serravalle, in Sicilia. Un debutto musicale nato dunque lontano dalle logiche di un lancio tradizionale. Prima ancora di essere un progetto da condividere con il pubblico, l'Ep è stato pensato per una persona sola: l'uomo che da quasi dieci anni cammina accanto a lei.

Un regalo nato da appunti, paure e notti insonni

Aurora lo racconta chiaramente. Dietro queste canzoni non c'è stata, almeno all'inizio, l'ambizione di intraprendere una nuova carriera. C'era piuttosto il bisogno di raccogliere frammenti rimasti per anni sparsi nella sua vita e dare loro finalmente una forma. "Questo Ep non nasce dal desiderio di fare musica, ma dal bisogno di dare una forma a ciò che esisteva già: appunti, notti insonni, paure e amore. Un regalo speciale per il nostro matrimonio diventato il racconto imperfetto e sincero di una vita insieme. Se queste parole riusciranno a somigliare anche un po' alla storia di qualcun altro, allora avranno trovato il loro posto", ha spiegato. È proprio l'imperfezione la chiave del progetto. Non la favola raccontata soltanto nei suoi momenti più belli, ma una relazione lunga e reale, attraversata dalla nostalgia, dalle partenze, dalla fatica e dai cambiamenti. Una storia cresciuta insieme ai suoi protagonisti, fino a portarli al matrimonio e a una nuova vita da genitori.

Quasi dieci anni d'amore dentro le canzoni

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono insieme da quasi dieci anni. Un tempo abbastanza lungo da contenere molte vite diverse, l'inizio di una relazione, la lontananza, la convivenza, i momenti difficili, la routine e infine l'arrivo di Cesare. È questo materiale privato a diventare il cuore di "Un giorno di festa". Ogni canzone apre una porta diversa sulla loro storia e racconta un aspetto di un rapporto che non viene mai idealizzato. C'è la paura di perdere l'altro, ma anche il piacere di potersi chiudere fuori dal mondo insieme. Ci sono le partenze che lasciano una casa improvvisamente vuota e le notti in cui un figlio cambia per sempre il significato del sonno, del tempo e delle priorità. Il progetto è pubblicato da LA15 ed è firmato dal produttore Michele Canova insieme a Pietro Ficthner. Ma la materia da cui nasce è profondamente personale.

"Sale e lacrime", quando la paura della perdita diventa una canzone

Il punto da cui tutto comincia è "Sale e lacrime". Il brano è nato durante una separazione temporanea e dolorosa della coppia e conserva il ricordo di un momento in cui la possibilità della perdita era diventata reale. La canzone prova a raccontare proprio quella sensazione: il vuoto lasciato dall'assenza di una persona che fino a poco prima faceva parte della propria quotidianità. A rendere il brano ancora più personale è la scelta di conservare l'introduzione originale di chitarra, registrata anni fa dalla stessa Aurora su GarageBand. Un frammento nato senza l'idea di diventare parte di un disco e rimasto volutamente così com'era, con le sue imperfezioni. Una decisione coerente con il senso dell'intero Ep: non cancellare le tracce del passato, ma lasciarle vivere dentro il presente.

"Un giorno di festa" e la vita dopo Cesare

Il brano che dà il titolo al progetto racconta invece il cambiamento più profondo vissuto da Aurora negli ultimi anni: diventare madre. "Un giorno di festa" nasce dalle notti insonni e da quello strano cortocircuito che accompagna l'arrivo di un figlio. La consapevolezza di avere avuto una vita prima di lui e, nello stesso tempo, l'impossibilità quasi totale di ricordare davvero come fosse. Cesare entra così nel racconto musicale dei suoi genitori non come un semplice capitolo in più, ma come la rivoluzione che ha cambiato tutto ciò che esisteva prima. Il tempo, le abitudini, la coppia e persino il modo di guardare alla propria storia. È la parte più nuova della vita di Aurora e Goffredo, ma anche quella che ha riscritto il significato di tutte le altre.

L'ironia della vita insieme in "Beata Ignoranza"

Non ci sono soltanto nostalgia e momenti difficili. "Beata Ignoranza" è il capitolo più leggero e ironico dell'Ep, quello che racconta il caos della quotidianità e il piccolo lusso di potersi isolare dal resto del mondo insieme alla persona amata. La canzone fotografa la convivenza nei suoi aspetti più semplici, il desiderio di mettere in pausa responsabilità, impegni e rumore esterno per concedersi il privilegio di non pensare a nulla. Anche questa, per Aurora, è una forma d'amore. Non soltanto i grandi gesti e le dichiarazioni, ma la possibilità di condividere la normalità e trovare dentro la routine un posto in cui sentirsi al sicuro.

"Piazza Wagner", la distanza e una casa diventata troppo vuota

"Piazza Wagner" riporta invece Aurora agli inizi della sua storia con Goffredo e alla piazza milanese dove viveva in quel periodo. Il centro della canzone è l'amore a distanza, con le partenze, l'attesa e la malinconia che resta dopo un saluto. È il racconto di quelle mattine in cui le luci entrano in una casa improvvisamente troppo silenziosa e le stanze sembrano più strette proprio perché manca la persona che fino a poco prima le riempiva. Un ricordo legato a un tempo in cui stare insieme significava anche imparare continuamente a separarsi. E proprio per questo "Piazza Wagner" diventa uno dei tasselli fondamentali del racconto, la fotografia di ciò che Aurora e Goffredo erano prima di costruire la vita che hanno oggi.

"Infinito", la loro canzone

Accanto ai brani originali c'è anche "Infinito", la reinterpretazione del grande successo di Raf. Non una scelta casuale. La canzone è la colonna sonora della storia d'amore di Aurora e Goffredo e trova così spazio all'interno del regalo di nozze. Tra parole scritte da lei e ricordi trasformati in musica, quella cover rappresenta un punto fermo, qualcosa che apparteneva alla coppia già prima che nascesse l'idea dell'Ep.

Una camera da letto per raccontare tutto

Anche l'immaginario visivo del progetto nasce da una scelta precisa. Tutto ruota attorno alla camera da letto, il luogo più privato e universale di una relazione. Non soltanto lo spazio dell'intimità, ma quello in cui si parla, si litiga, ci si ritrova e si affrontano le paure. Un rifugio dal mondo esterno e, nello stesso tempo, uno specchio dei sentimenti che spesso non vengono mostrati agli altri. È lì, idealmente, che si incontrano tutte le anime dell'Ep: le notti insonni, la distanza, la crisi, la leggerezza, la maternità e l'amore.

La musica, da papà Eros al suo primo Ep

Il debutto arriva in un momento particolare anche per il rapporto di Aurora con la musica. soltanto pochi giorni prima del matrimonio aveva sorpreso il pubblico salendo sul palco con il padre Eros Ramazzotti all'Allianz Stadium di Torino. Insieme avevano cantato "L'Aurora", il brano che il cantautore scrisse per lei. Un momento dal forte valore simbolico, la figlia che interpreta accanto al padre la canzone nata per raccontare la sua venuta al mondo. Pochi giorni dopo, Aurora ha fatto il percorso inverso. Questa volta è stata lei a scrivere e cantare per le persone che hanno cambiato la sua vita.

Il regalo più personale nel giorno del sì

Sul palco del matrimonio, davanti a Goffredo e agli invitati, quelle canzoni hanno smesso di essere appunti, ricordi e provini custoditi nel tempo. Sono diventate un regalo. Il primo Ep di Aurora Ramazzotti nasce così, non dalla volontà dichiarata di cominciare una carriera musicale, ma dal bisogno di raccontare una storia lunga quasi dieci anni e consegnarla all'uomo con cui quella storia l'ha vissuta. Una relazione fatta di lontananza e quotidianità, di crisi e leggerezza, di una casa, un figlio e un matrimonio.

Non una favola perfetta, come lei stessa ha voluto sottolineare, ma qualcosa di forse più difficile da raccontare, una vita insieme. E per il giorno delle nozze, Aurora ha scelto di regalarla a Goffredo una seconda volta. Questa volta,