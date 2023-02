"Spoiler brutale". Aurora Ramazzotti torna sullo scoop della sua gravidanza

Era agosto 2022 quando il settimanale Chi lanciava uno dei suoi tanti scoop: la gravidanza di Aurora Ramazzotti. I paparazzi fotografarono Michelle Hunziker e sua figlia in una farmacia in Sardegna intente a comprare un test di gravidanza, che la stampa accostò erroneamente alla conduttrice svizzera. La figlia di Ramazzotti, però, confermò le voci sul suo stato un mese dopo, superato il primo delicato trimestre. Quello spoiler tanto chiacchierato, però, sembra non essere proprio andato giù a Aurora che oggi, a molti mesi di distanza, è tornata a parlarne sui social network.

L'occasione per parlarne è arrivata da un commento fatto da una sua follower alle sue storie Instagram sulla sua pancia. La stessa pancia per la quale poche settimane fa, in occasione del compleanno di Michelle, era stata criticata. " Ma questa quando partorisce ", ha ironizzato l'utente sottolineando quanto il tempo sembri non passare mai, quando si parla di social e realtà virtuale. Aurora Ramazzotti ha scherzato sull'argomento e poi ha ricordato, che la data del parto è ancora relativamente lontana e che le quaranta settimane di gestazione sono un obiettivo decisamente lungo. " La gravidanza dura dieci mesi, quaranta settimane, vogliamo parlarne. Ti credo che ci sembri una vita, è quasi un anno ", ha ironizzato sul web e nel farlo ha voluto togliersi un vecchio sassolino rimasto infilato nella scarpa dall'estate scorsa.

Le parole di Aurora Ramazzotti sul web