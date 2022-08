"È incinta, partorirà a gennaio". La bomba su Aurora Ramazzotti

Le voci di una gravidanza in casa Ramazzotti-Hunziker circolavano da giorni, ma la rivelazione - data per certa dal settimanale Chi - mancava di un dato essenziale: chi è in dolce attesa tra Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker?

A rivelare che sarà la giovane influencer a diventare presto mamma è la rivista diretta da Alfonso Signorini, che sgancia l'ennesima bomba estiva nel numero in edicola mercoledì 31 agosto. Proprio Chi, nelle scorse settimane, aveva mostrato mamma Michelle e la figlia Aurora mentre entravano in una farmacia in Sardegna per acquistare un test di gravidanza. A chi fosse destinato il test non era però chiaro. Almeno fino a oggi.

Alla luce del definitivo addio tra la Hunziker e il chirurgo Giovanni Angiolini, l'attenzione si è spostata tutta su Aurora, che da giorni latita sui social network, dove solitamente è sempre molto presente. Così ecco arrivare la notizia. " Il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio ", riferisce il settimanale, dando addirittura una scadenza alla gestazione.

Sempre secondo la rivista, i genitori di Aurora - Eros Ramazzotti e la conduttrice svizzera - avrebbero accolto la notizia dell'arrivo di un nipotino con entusiasmo: "Hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga". La gravidanza di Aurora, che compirà 26 anni il prossimo dicembre, spiegherebbe il riavvicinamento tra Michelle e il cantante, che negli ultimi giorni sono stati avvistati negli stessi luoghi. I due sono pronti a vestire i panni dei nonni, mentre Aurora e il fidanzato, Goffredo, sembrano essere intenzionati, invece, a rimandare l'annuncio ufficiale ancora per un po'.

Nelle foto e nei video condivisi dalla Ramazzotti su Instagram nell'ultimo periodo non si intravedono rotondità sospette, ma si sa il web è bello perché si può fare vedere solo ciò che si vuole senza mostrare ciò che in realtà si vuol tenere nascosto. E Aurora sembra essere intenzionata a mantenere il segreto ancora per un po', visto che - contrariamente a quanto era avvenuto in altre occasioni - non ha smentito ancora l'indiscrezione.