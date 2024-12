Ballando con le stelle, il caso Mariotto tiene banco: "Pronti a denunciare"

Ascolta ora 00:00 00:00

Continuano le polemiche su Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle, da giorni al centro di un'accusa per un presunto palpeggiamento alle parti intime di un ballerino. In queste ore in difesa dello stylist è intervenuto Stefano Dominella, presidente di Gattinoni, di cui Mariotto è direttore creativo, annunciando che l'avvocato dell'azienda, " Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison ".

Tutto nasce dalla denuncia della senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, secondo la quale il gesto di Mariotto avrebbe imbarazzato il ballerino, che " ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro ". L'onorevole ha poi ricordato il precedente di Memo Remigi, allontanato dalla Rai per un episodio occorso con Jessica Morlacchi in un programma pomeridiano. " Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto ", ha proseguito la senatrice.

Secondo Dominella, invece, questa vicenda è " una assurda storia " perché " Guillermo era in preda ad un attacco di tachicardia gastritica. Poteva pensare a tutto meno che a mettere le mani addosso ad una persona. Era in ginocchio, ha tentato di sollevarsi con il braccio sinistro. In suo aiuto è venuta infatti Milly Carlucci ". Secondo Fabio Canino, anche lui parte della giuria di Ballando con le stelle, " è una questione molto delicata. Non credo che lui abbia toccato il ballerino di proposito, si appoggia ma si vede chiaramente che lui non sa cosa c'è alle sue spalle.

Penso, però, che succederà il finimondo perché con Fratelli d'Italia che cerca di attaccare chiunque sia gay, questa mi sembra un'occasione coi baffi". Le immagini che circolano sui social sono diventate virali, Striscia la notizia ha consegnato un tapiro al direttore creativo che, però pare sia andato in mille pezzi.