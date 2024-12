"Ha toccato le parti intime di un ballerino, come Memo Remigi". Bufera su Mariotto

Ascolta ora 00:00 00:00

Guillermo Mariotto nella bufera. Un periodo decisamente da dimenticare per il giurato di Ballando con le Stelle finito ormai nell’occhio del ciclone: prima la “fuga” dallo studio dello show del sabato sera di Rai Uno, poi la “distruzione” del Tapiro d’oro di Striscia la Notizia e, adesso, il caso di una presunta molestia ai danni di un ballerino dello show. Nelle scorse ore, infatti, Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Giustizia, ha chiesto un intervento della Rai per un presunto caso di molestie da parte dello stilista a un ballerino del programma di Milly Carlucci.

L’accaduto e la richiesta della senatrice

“Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto”, ha affermato la senatrice. Tutto sarebbe accaduto proprio nella puntata più discussa di questa edizione, soprattutto per l’abbandono dello studio dello stilista. A quanto pare, il giudice, dopo aver lasciato la sua postazione sarebbe stato ripreso nel backstage del programma mentre sembrava sfiorare le parti intime di uno dei ballerini che, al tocco, si è ritratto. “Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro”, ha tuonato Susanna Donatella Campione.

È a questo punto che la senatrice ha voluto ricordare quanto accaduto due anni fa nella trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, quando Memo Remigi fu immediatamente allontanato dopo aver fatto “scivolare” la sua mano sul fondoschiena della cantante Jessica Morlacchi (allora semi-opinionista fissa del programma). Dunque, la senatrice ha proseguito: “Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai 'Oggi è un altro giorno' due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto”.

“Mariotto tornerà tranquillamente in trasmissione? Forse la condanna di un tale odioso comportamento molesto dipende da chi lo attua?” domanda la senatrice. Infine, conclude: “Le molestie, soprattutto se arrecate sul luogo di lavoro, sono un illecito grave a cui in Senato stiamo lavorando con spirito bipartisan affinché venga introdotto come reato nel nostro ordinamento. Il ddl del quale sono relatrice è infatti all'esame delle Commissioni lavoro e giustizia proprio in questi giorni. Fatti come quello che si è verificato durante la trasmissione Ballando con le Stelle non sono tollerabili”.

La decisione di Milly Carlucci

Tutto questo accade mentre la padrona di casa, Milly Carlucci, sta decidendo sul da farsi a seguito dell'abbandono del giudice più discusso del momento. “Sabato 14 saprete tutto”, aveva detto qualche giorno fa la conduttrice, interpellata dall’Adnkronos a margine della presentazione del libro di Alberto Matano, Vitamia, all’Auditorium di Roma. Poi, ha chiosato: “Sabato 14 si saprà come va a finire”.

Il programma, infatti, tornerà con una nuova puntata per il pubblico di Rai Uno in diretta sabato 14 dicembre. Soltanto allora si saprà quale sarà il futuro di Guillermo Mariotto nel sabato sera della rete ammiraglia della tv di Stato.