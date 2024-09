Ballando con le stelle, le crisi, il burrascoso addio: la storia d'amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco

Per dodici anni Cristina Chiabotto e Fabio Fulco sono stati una delle coppie più amate e seguite dello showbiz. La loro storia, nata nel 2005 negli studi Rai di Ballando con le stelle, ha fatto sognare migliaia di fan, che non si aspettavano un epilogo infelice. A portarli all'addio, nel 2017, sono state le divergenze sul loro futuro.

L'incontro a Ballando con le stelle

Settembre 2005. Una nuova stagione di Ballando con le stelle sta per cominciare. Tra i personaggi famosi in gara ci sono anche Cristina Chiabotto, Francesca Reggiani, Mario Cipollini e Fabio Fulco. Miss Italia 2004 e l'attore di soap si conoscono negli studi Rai e tra loro nasce subito un forte feeling. Durante le puntate del programma Cristina e Fabio non nascondono il loro interesse reciproco e le telecamere di Ballando li sorprendono più volte in confidenza. Sia Milly Carlucci sia i telespettatori si accorgono del nascente legame tra i due concorrenti e l'edizione termina con una nuova coppia nata sulla pista da ballo.

Le prime foto ufficiali

Dopo la vittoria di Ballando Cristina Chiabotto riceve diverse offerte di lavoro. Per lei arriva una svolta professionale inattesa, che la porta a condurre la nuova edizione de "Le Iene" e il "Festivalbar". L'ex miss Italia, però, è concentrata anche sulla sua vita privata. Con Fabio la relazione procede a gonfie vele e i due iniziano a comparire insieme a sfilate ed eventi pubblici. La prima uscita pubblica coincide con l'anteprima del film "Rocky Balboa" a gennaio 2007: Cristina e Fabio si lasciano immortalare dai fotografi. ;a l'attore pare non apprezzare le attenzioni che i paparazzi riservano alla coppia anche nei mesi successivi, quando vengono fotografati insieme in scooter all'uscita da un cinema e Cristina è senza casco.

I gossip sulla differenza di età

È il 2008. Fulco è impegnato sul set della pellicola cinematografica "Piacere Michele Imperatore" e nei film per la tv "Crociera Vianello" e "Artemisia Sanchez". Cristina passa invece alla conduzione di "Scherzi a parte" e presenta i "Wind Music Awards" oltre a diventare il volto femminile di "Controcampo". Mentre la coppia cerca di mantenere la relazione al riparo dai pettegolezzi, facendosi vedere poco in giro al di fuori delle occasioni pubbliche, sulle riviste di cronaca rosa non si parla d'altro che della loro differenza di età. L'attore ha 38 anni mentre Cristina ha solo 22 anni. Secondo i più pettegoli lui è pronto a crearsi una famiglia, magari con dei figli, ma lei è troppo giovane.

La prima crisi nel 2012

Ottobre 2011. Cristina esordisce in radio e conduce al fianco di Joe Violanti "Pronto chi sei?" su Radio Kiss Kiss. Fabio Fulco, da tempo lontano dai set, torna a recitare in due film, "Il sogno del maratoneta" e "Caruso, la voce dell'amore". Nello stesso periodo, però, cominciano a circolare voci insistenti su una crisi tra i due, ma dalla coppia non arriva nessuna conferma. A marzo 2012, durante un'intervista, Fulco conferma che la crisi c'è stata ma che con Cristina è tornato il sereno: " La crisi è passata. Sono stati due mesi duri, che però sono serviti molto alla ripresa del nostro rapporto e, soprattutto a me, perché, secondo lei, il problema ero io. La nostra crisi era dovuta a problemi interni alla coppia. Non c'erano altre persone che hanno turbato la nostra relazione nella maniera più assoluta, come ho letto da qualche parte" .

I gossip sulle nozze

Nell'estate del 2013 Cristina e Fabio vengono paparazzati in vacanza. La coppia sembra vivere un momento d'oro dal punto di vista privato tanto che i giornali li danno per prossimi alle nozze. Del resto, Fabio Fulco, subito dopo la crisi, dichiarava: " lo vorrei, ma è Cristina che continua a dire che il matrimonio può aspettare. Io la sposerei anche domani". Ma proprio Cristina conferma che per lei le nozze non sono un'urgenza. "La storia d’amore tra me e Fabio va benissimo. L'idea di sposarci non la abbandoniamo, perché entrambi crediamo nel matrimonio ma c'è tempo ", dichiara l'ex Miss al settimanale Nuovo. Per molti è il segnale che la coppia ha sogni e progetti differenti per il futuro.

Il desiderio di Fabio Fulco

Dopo un'estate piena di impegni, nell'autunno del 2015, Fabio Fulco rilascia un'intervista importante, nella quale parla del suo profondo desiderio di volere diventare padre. " Oggi mi sento pronto a diventare papà. Solo l'idea mi fa venire la pelle d'oca", dice l'attore a Nuovo, ma Cristina confessa i tempi non sono maturi: " Facciamo una vita un po' nomade, siamo spesso in viaggio. Ma siamo sempre pronti a rincorrerci per tutta l'Italia e anche all’estero, sempre con una gran voglia di vederci. E anche i figli verranno, magari all’improvviso ne arriveranno due o tre" .

La crisi e l'addio definitivo

Il 2017 è un anno cruciale per la coppia. Gli impegni professionali li tengono sempre più distanti e i problemi privati, che Cristina e Fabio si portano dietro da tempo, mettono definitivamente in crisi la loro storia. A ottobre, dopo un'estate trascorsa in sordina, Fabio conferma che la crisi c'è ed è importante: "Dopo 12 anni d'amore, io e Cristina stiamo attraversando un periodo difficile, di riflessione. E sinceramente, non so dirle cosa sarà della nostra storia". Il motivo della crisi è il futuro: le nozze, i figli, una famiglia. "Io di anni ne ho quarantasette e ... siamo ancora qua. E dopo un po' di tempo ci si stanca di aspettare. Se ci sarà un ritorno? La domanda la faccia a Cristina, non a me. Anzi, la esorto a farlo al più presto; Così, magari, avrò anche io una risposta ", dichiara Fulco a DiPiù. Pochi mesi dopo arriva l'annuncio dell'addio definitivo.

Perché si sono lasciati

Il motivo della rottura è la mancata visione comune sul loro futuro: Fulco voleva sposare Cristina e avere dei figli, ma lei non era pronta. A gennaio 2018 sulle pagine di Oggi Cristina confessa: " Purtroppo alla fine non ero sicura di formare una famiglia con Fabio. Ci siamo dati tantissimo, e nel darsi ci siamo esauriti. Abbiamo cominciato a trascinarci. Se avessi ascoltato la pancia, mi sarei staccata prima" . Più dure le parole di Fabio che, sempre al settimanale Oggi un mese dopo, racconta: "Ho pensato che con lei fosse per sempre. Ma ero il solo a crederlo. Quella donna che avevo idealizzato non è mai esistita. Non facevo parte del progetto di Cristina, però con me c’è stata 12 anni" .

Nonostante i rapporti siano rimasti tesi tra loro, Fabio e Cristina si sono rifatti una vita.Cristina Chiabotto è sposata con l'imprenditore Marco Roscio, dal quale ha avuto due figlie. Fabio Fulco è invece legato a Veronica Papa. I due hanno una figlia.