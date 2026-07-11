Belén Rodriguez ritrova l'amore con Gaetano Fidanzati: chi è il personal trainer che ha conquistato la showgirl

Dopo due anni e mezzo da single, Belén Rodriguez ha deciso di non nascondersi più. La showgirl argentina è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, il personal trainer milanese Gaetano Fidanzati, condividendo sui social alcuni momenti della loro vacanza a Corfù. Una scelta che segna un nuovo capitolo della sua vita, dopo un periodo particolarmente complesso sia sul piano personale sia professionale. Le immagini della coppia hanno acceso l'entusiasmo dei fan, ma anche le inevitabili polemiche, alle quali Belén ha risposto senza esitazioni.

Chi è Gaetano Fidanzati

Classe 1991, 35 anni, milanese, Gaetano Fidanzati è uno dei personal trainer più apprezzati nel panorama del fitness. Specializzato in allenamenti ad alta intensità, come CrossFit e Hyrox, negli ultimi anni ha costruito una solida reputazione lavorando con numerosi personaggi dello spettacolo e dello sport. Tra i suoi clienti figura anche il rapper Tony Effe, mentre da tempo segue negli allenamenti anche Ignazio Moser, marito di sua sorella Cecilia Rodriguez. Proprio attraverso questa cerchia di amicizie comuni sarebbe nato il rapporto con Belén. Pur frequentando molti volti noti, Fidanzati è descritto come una persona molto riservata, poco incline alla ricerca della popolarità e più interessata al proprio lavoro che ai riflettori. Una caratteristica che, secondo chi li conosce, avrebbe colpito particolarmente la conduttrice argentina.

Come si sono conosciuti

Il loro legame sarebbe nato in modo del tutto naturale grazie alle frequentazioni condivise. Inizialmente la conoscenza sarebbe rimasta nell'ambito degli allenamenti e delle amicizie comuni, ma con il passare dei mesi il rapporto si sarebbe trasformato in qualcosa di più. Le fotografie pubblicate nelle ultime settimane raccontano una quotidianità semplice, lui che passa a prenderla sotto casa, le passeggiate per Milano, gli incontri con gli amici e le giornate trascorse insieme lontano dai riflettori. Secondo persone vicine alla showgirl, Gaetano non sarebbe arrivato nella sua vita soltanto di recente. Sarebbe stato presente anche durante il periodo più difficile affrontato dalla showgirl, quando ha parlato pubblicamente del proprio malessere emotivo. Una presenza discreta ma costante che avrebbe contribuito a restituirle serenità.

Le prime immagini di coppia

A confermare ufficialmente la relazione è stata la stessa Belén attraverso Instagram, dove ha pubblicato un carosello di fotografie scattate durante la vacanza in Grecia. Negli scatti si vedono allenamenti insieme, una foto nell'ascensore e momenti di relax sulla spiaggia. Immagini semplici che mostrano una coppia affiatata e una Belén sorridente. Tra i commenti dei follower, qualcuno le ha fatto notare quanto apparisse finalmente serena. La risposta della showgirl non si è fatta attendere: "Queste giornate sono splendide".

La replica alle critiche

L'ufficializzazione della relazione ha inevitabilmente attirato anche commenti negativi. Diversi utenti hanno accusato Belén di aver trovato troppo in fretta un nuovo compagno, ma la conduttrice ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione. "Due anni e mezzo da sola mi sembrano giusti per stare da sola. Poi la vita fa le sue magie", ha scritto rispondendo a chi la criticava. A un altro follower ha confidato anche un dettaglio molto personale sul nuovo rapporto: "È molto dolce ma gli ho chiesto di non farmi soffrire". E, parlando più in generale dell'amore, ha aggiunto una riflessione che ha raccolto molti consensi: "Chi non ha bisogno d'amore, mente".

La risposta agli haters

Tra i messaggi comparsi sotto i suoi post non sono mancati quelli decisamente più pungenti. Un utente le ha scritto: "Cosa fai vedere ai tuoi figli? Ogni mese cambi fidanzato". Belén ha replicato ricordando ancora una volta il lungo periodo trascorso da single: "In realtà erano due anni e mezzo che ero single". Più netta la risposta a chi ironizzava sulla durata della relazione: "Nuovo morosetto più giovane, speriamo duri un paio di mesi". La showgirl ha liquidato il commento con un secco: "Sono ca**i miei". Parole che dimostrano la volontà di vivere questa nuova storia senza lasciarsi condizionare dai giudizi dei social.

Il gesto social per Stefano De Martino

Nelle stesse ore in cui il nuovo amore monopolizzava l'attenzione del web, Belén ha fatto parlare anche per un piccolo gesto nei confronti dell'ex marito Stefano De Martino. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha espresso parole di grande stima nei confronti del conduttore, soffermandosi anche sulla futura esperienza come direttore artistico del Festival di Sanremo. "Mi è simpatico, è un ragazzo che ha imparato a fare televisione, per quanto mi riguarda addirittura sorprendendomi. Ha il Dna dell'intrattenitore", ha dichiarato l'amministratore delegato di Mediaset, aggiungendo: "Lo guarderò con curiosità, gli auguro di fare bene. Sfidona, eh, bel coraggio. Comunque forza Stefano".

Sotto il video condiviso da SuperGuidaTV è comparso anche il like di Belén Rodriguez. Un gesto semplice, ma che molti utenti hanno interpretato come un pubbliconei confronti dell'ex marito.