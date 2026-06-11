Belen Rodriguez torna sui social e rompe il silenzio: ecco cosa ha detto

Le ultime settimane non sono state di certo le più semplici per Belen Rodriguez. Dapprima le accuse per omissione di soccorso in due incidenti avvenuti a fine maggio a Milano, poi i problemi di salute che hanno portato Stefano De Martino a bloccare le registrazioni di Affari tuoi per stare accanto alla madre del figlio in un momento tanto delicato. Dopo settimane di silenzio, però, Belen Rodriguez ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti e di spiegare come stanno veramente le cose. Mentre il suo legale smentisce le accuse di omissione di soccorso in quelli che definisce "lievi incidenti automobilistici", la showgirl è tornata a parlare sul suo account Instagram ufficiale, utilizzando delle storie scritte.

La showgirl inizia la sua "confessione" prendendosi il tempo per ringraziare tutti i suoi fan per la "quantità di affetto" che ha ricevuto in queste settimane. Belen ha ringraziato i suoi follower e le persone che le sono state vicine in questi giorni complicati, facendola sentire protetta, abbracciata e capita. Lo stesso tono affettuoso, però, non viene usato quando Belen Rodriguez parla di quello che "ha fatto la stampa" che, secondo lei, avrebbe gonfiato "notizie e situazioni a favore di titoli acchiappalike e clickbait". Continuando, Belen Rodriguez scrive che: "nelle sedi opportune chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità lo farà. Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso."

Dopo i ringraziamenti ai sostenitori e dopo aver esposto il suo malcontento su come la stampa avrebbe trattato la sua figura, Belen Rodriguez ha anche parlato di un altro tema caldo che circondava il suo nome: quello legato a una possibile conduzione de L'isola dei famosi. Come è ormai noto, la nuova edizione del reality show di Canale 5 vedrà non solo un regolamento tutto rinnovato, ma anche un passaggio di testimone alla conduzione: Veronica Gentili ha infatti lasciato il posto a Selvaggia Lucarelli, che dopo anni ha lasciato la sua poltrona nella giuria di Ballando con le stelle. La stampa ha raccontato come a Belen Rodriguez sia stata sottratta all’ultimo minuto la condizione dell’Isola dei famosi, parlando spesso anche di una reazione esagerata da parte della showgirl, che non avrebbe saputo incassare il colpo. E proprio su questo argomento, la Rodriguez chiarisce la situazione, ridimensionando il racconto e spiegando che: "ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'esterno che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli. Non sarei stata in grado di svolgere quel compito mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, secondo il mio parere, anche alla mia famiglia.

" La spiegazione di Belen si conclude coi ringraziamenti ai vertici di Mediaset che sarebbero stati comprensivi nell'accettare la motivazione dietro il rifiuto alla conduzione. Infine le storie di Belen si concludono con una promessa rivolta ai suoi fan: "ci vediamo prestissimo".