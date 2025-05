Le sorelle Rodriguez non si parlano più. Ecco il vero motivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo giorni in cui le voci di un presunto litigio tra le sorelle Rodríguez si rincorrono e fanno il giro dei social, ora – forse per la prima volta – potrebbe essere chiaro il vero motivo dietro a questo diverbio. Il magazine Vanity Fair ha infatti riportato che lo strappo tra le due sorelle sarebbe avvenuto perché Belen non avrebbe dato il suo pieno sostegno alla sorella nei primi mesi della sua gravidanza.

Ma facciamo un passo indietro. Le voci su un presunto dissidio interno tra Belen e Cecilia Rodriguez nascono qualche giorno fa. Al centro dell’attenzione dei principali giornali di gossip c’è ovviamente Ignazio Moser, attuale marito di Cecilia. L’intricata vicenda, però, si è complicata quando la sorella di Belen ha annunciato ufficialmente di essere incinta e di aspettare una bambina. Da qui sembrerebbe partire il litigio. Secondo Vanity Fair, infatti, “al centro delle incomprensioni ci sarebbero le poche attenzioni che Belen avrebbe riservato a Cecilia, soprattutto in questo momento particolare della sua vita in cui è in attesa della sua prima figlia…”. “Ora - si legge nell’articolo del magazine - non resta che aspettare la pace tra le sorelle, che gli amici e i familiari sono sicuri arriverà presto…”.

Intanto l’influencer ieri ha condiviso con un post sui social la grande notizia. "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere", ha esordito Cecilia a corredo di un carosello di foto che ritraggono alcuni dei momenti più emozionanti che ha vissuto da quando ha scoperto di essere incinta. "Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi...