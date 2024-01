Belen e la “confessione” ritardata, perché certe corna pesano troppo

Anche se ti chiami Belen Rodriguez, e sei Belen Rodriguez, può capitarti di avere le corna. La bellezza non è certo la panacea di ogni male e questo l'argentina lo sa bene ma ci sono corna che sono più pesanti da portare rispetto ad altre. I personaggi pubblici sono spesso abituati a nascondere e a cancellare prove, soprattutto quando il triangolo si va formando con altri nomi noti. E così ha fatto anche Rodriguez negli anni scorsi, perché le scappatelle del suo ex marito erano un po' il segreto di Pulcinella, così come lo sono i nomi. Ma ora l'argentina ha deciso di giocare a carte scoperte e ha calato l'asso nelle ultime ore del 2023, confermando che nel mazzo di "frequentazioni" di De Martino ci fosse anche Alessia Marcuzzi.

Boom. La notizia è deflagrata e se i due "colpevoli" hanno preferito tacere. La conduttrice si trova dall'altra parte del mondo, alle Maldive, mentre il conduttore è in Italia ma evita accuratamente commenti. E Belen? Lei si trova in Argentina ma prima di partire e lasciarsi alle spalle l'Italia aveva già sfamato gli amanti del gossip nostrano con la lite social con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia, minacciando ipotetiche cause legali. Dopoi pochi giri di lancette ecco la rivelazione inaspettata sulla storia famosa dell'ex marito.

Il sospetto di un triangolo importante è iniziato a circolare nell'estate del 2020. L'Italia era ancora nel pieno della pandemia, non era un'estate spensierata come le altre, e l'idea che De Martino potesse aver tradito Rodriguez, con la quale si era da poco rimesso assieme, con Marcuzzi, aveva animato le conversazioni un po' monotematiche di quel periodo. Se l'ex ballerino e la conduttrice di Boomerissima hanno negato il loro coinvolgimento, l'argentina non ha mai dato chiare indicazioni preferendo glissare. Certo, Marcuzzi era sposata e infatti quel matrimonio,dopo una crisi e un tentativo di riappacificazione terminò bruscamente, quindi era nel suo interesse negare. Ma perché Belen in quel momento non ha parlato e l'ha fatto senza una ragione precisa a distanza di oltre 3 anni?

Una domanda alla quale solo lei può rispondere. Tuttavia, stupisce l'atteggiamento della showgirl in queste settimane: dopo mesi di silenzio e di post smielati per figli e nuovo fidanzato, ora la voglia di vuotare il sacco. Che si tratti di un desiderio di tornare alla ribalta, visto che ultimamente in tv la sua presenza non è prevista e, come dimostrano le produzioni dalle quali è assente, non manca nemmeno? Anche se fosse un tentativo di tornare alla ribalta, il desiderio di vuotare il sacco sarebbe comunque legittimo, anche perché ci sono corna che pesano più di altre e alla lunga iniziano a fare male.