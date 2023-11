Belen e quegli schemi "seriali" sempre uguali con gli uomini

Belen si sposa. Ancora? A quanto pare, sì. O meglio, la showgirl ha condiviso sui social la foto di un anello al dito, un bell'anello tempestato di diamanti. La didascalia scelta dalla Rodriguez è tanto semplice quanto intrigante: "Sì". Ora, che vorrà mai dire? "Sì, è un bell'anello"? "Sì, ho fatto da poco la manicure"? Ovviamente, chiunque ha visto quel post ha pensato a una proposta di matrimonio andata a buon fine per l'attuale fidanzato, Elio Lorenzoni. Ma tante sono le domande che la vita sentimentale di Belen fa sorgere anche in un momento così.

Partiamo da una certezza: non abbiamo certezze. Nel senso che, come al solito, la showgirl si dirverte tra i detti e i non detti a far parlare di sé. E fin qui ci siamo, ormai è nota per questo e non stupisce più. Stavolta abbiamo un anello nuovo al dito, una didascalia che sembra andare in quella direzione e quindi teniamo per buono che si sposi, anche se lei non l'ha mai detto. Una turbata, ovviamente, visto che se non accadrà mai potrà sempre dire di non averlo mai detto. "Vecchia volpe" Belen avrebbe ricevuto la proposta dopo meno 6 mesi di relazione con la nuova fiamma, l'imprenditore Lorenzoni. E fin qui nulla di particolarmente strano, visto che l'argentina ha sempre stupito per la velocità con la quale "giunge al traguardo" nelle sue relazioni.

Ma chi ha seguito (per diletto o per lavoro) la vita sentimentale di Belen ha notato una certa serialità della showgirl: con ogni uomo, infatti, segue uno schema sempre uguale. Che per quanto possa essere affascinante e romantico, va detto, fin qui non le ha portato poi così tanto bene. Ha portato ogni suo fidanzato alle Maldive (da Corona in poi, ora anche Lorenzoni, che qui le avrebbe fatto la proposta), ha sempre finto di depistare postando foto più o meno evocative che confermassero l'esistenza di una relazione e con ognuno di loro si è sposata o ha fatto un figlio. O tutti e due. Tranne con Corona.

Con Stefano De Martino si è sposata e ha avuto un figlio, poi si è lasciata, ma ci è tornata. Nel frattempo è arrivato Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una figlia, stava per sposarsi ma a sorpresa è tornato Stefano, che ora non c'è più e al suo posto è arrivato Elio Lorenzoni, che le ha proposto di sposarsi, e c'è chi spera che Stefano torni prima che questo accada, perché poi un eventuale ritorno di fiamma sarebbe complicato. Perché sì, in tanti giurano che Lorenzoni non sia altro che l'ennesima parentesi nella sua relazione con De Martino. Belen antesignana del tormentone "ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me" ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Rigorosamente social, rigorosamente tra il detto e non detto. L'importante è che serva a far parlare di sé.