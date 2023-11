L'anello con diamanti e quel "sì". Belen Rodriguez si sposa?

Belen Rodriguez potrebbe tornare presto all'altare. Il pegno d'amore c'è e la showgirl lo ha sfoggiato con orgoglio nelle scorse ore su Instagram con tanto di promessa: "Sì". Sebbene siano passati solo cinque mesi dall'inizio della relazione con l'attuale compagno Elio Lorenzoni, l'argentina sembra voler fare le cose sul serio con l'imprenditore bresciano, con il quale è volata alle Maldive.

Da giorni su Instagram Belen Rodriguez condivide foto e video della sua fuga romantica nell'oceano Indiano. Le isole paradisiache sembrano essere il suo luogo del cuore visto che proprio alle Maldive è stata con tutti i suoi più grandi amori: da Corona a Iannone fino a De Martino e Spinalbese. Una sorta di "copione" - l'ha punzecchiata qualche utente - che però questa volta sembra averle riservato una sorpresa inattesa.

La foto dell'anello

L'ultimo post condiviso dalla conduttrice argentina parla di un impegno d'amore che va verso l'altare. Nella foto condivisa sui social Belen ha sfoggiato un anello a fascia tempestato di diamanti e se mai qualcuno avesse dubbi sul suo significato, l'argentina ha provato a spazzare via ogni incertezza con un "sì", scritto a lettere maiuscole, che sa tanto di impegno. Se si tratta di un anello di fidanzamento regalatole da Elio non è chiaro, ma le Maldive potrebbero essere state l'occasione perfetta per un fidanzamento in piena regola. Del resto, l'imprenditore e la showgirl pare si conoscano da oltre un decennio, abbastanza per un impegno a lungo termine. Peccato che di mezzo ci sia un divorzio - quello da Stefano De Martino - non ancora avviato.

La fede di Lorenzoni