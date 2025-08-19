Belen, nervi a fior di pelle, l'ennesima lite in Sardegna: cosa è successo alla showgirl

Tra dissidi in famiglia, flirt veri o presunti e liti sparse un po' ovunque, oltre che per via della registrazione del nome della figlia Luna Marì come brand, senza ombra di dubbio Belen Rodriguez è la protagonista assoluta del gossip in questa estate 2025: l'ultimo episodio in ordine cronologico si è verificato nelle scorse ore, quando la showgirl, che stava ballando sopra il tavolo di un locale, non avrebbe preso per nulla bene il fatto di essere ripresa col cellulare da un gruppo di ragazzi.

La stagione calda si è aperta con alcuni dettagli relativi alla clamorosa rottura con la sorella, a cui da sempre era legatissima: ai problemi tra di loro si sarebbe aggiunto anche un mal di pancia nei confronti del marito della stessa, Ignazio Moser, in un periodo particolarmente delicato e felice per Cecilia, che aspetta la nascita della prima figlia Clara Isabel. Una frattura che pare al momento insanabile, come ribadito da fonti vicine alle due sorelle, nonostante i tentativi di riportare la pace da parte dei familiari.

Verso i primi di luglio, secondo quanto riferito da Gabriele Parpiglia, Belen avrebbe litigato animatamente con un rider di Glovo: una discussione fatta di urla e insulti che aveva attirato l'attenzione di numerosi passanti e alla quale avrebbe posto rimedio Stefano De Martino. Senza dimenticare il video nel quale è stata immortalata la lite tra la showgirl e un benzinaio, nata a causa del fatto che, incurante delle segnalazioni, la Rodriguez era passata al volante del suo suv in un'area interdetta alla circolazione all'interno del distributore: il richiamo dell'uomo aveva scatenato la furiosa reazione della 40enne, che lo aveva apostrofato in malo modo.

I nervi a fior di pelle di questo periodo sono riemersi con forza qualche giorno fa, quando, secondo quanto riferito nella sua newsletter dal giornalista Gabriele Parpiglia, Belen si trovava al ristorante Casa Fiori Chiari di Porto Cervo, un locale noto della Costa Smeralda dove sta trascorrendo le sue vacanze da circa due mesi.

La showgirl avrebbe iniziato a ballare sopra un tavolo, attirando così l'attenzione degli altri presenti, tra cui un gruppo di ragazzi romani: i giovani avrebbero iniziato a filmare la scena con i propri cellulari, facendo irritare la showgirl argentina.

La Rodriguez sarebbe montata su tutte le furie per via delle riprese da lei poco gradite, e avrebbe iniziato a lanciare contro i giovani spettatori delle patatine fritte rimaste nei piatti intorno a lei. Il momento di tensione che si è generato dalla reazione scomposta di Belen, per fortuna, è durato poco, e la 40enne si è nuovamente rasserenata, ma è chiaro che alla base di questi scatti ci sia una scarsa serenità.