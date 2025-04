Rottura fra le sorelle Rodriguez? Belen e Cecilia avrebbero litigato: cos'è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Certe voci circolavano da tempo, ma in queste ore parrebbe confermato un raffreddamento dei rapporti fra le due sorelle Belen e Cecilia Rodriguez, un tempo tanto unite. Secondo alcune indiscrezioni, le due avrebbero duramente discusso per questioni inerenti la loro vita privata, e si sarebbe creata una frattura al momento insanabile.

In attesa che le dirette interessate diano - se vogliono - dei chiarimenti, sui social network dilagano le teorie. A inizio mese si parlava di un particolare episodio avvenuto durante un party che avrebbe portato dei dissapori fra Belen e la coppia formata dalla sorella Cecilia e dal cognato Ignazio Moser. Secondo la firma di Chi Gabriele Parpiglia, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sarebbero infuriati con Belen per un suo"balletto sexy". Una storia, questa, che successivamente non ha avuto molte conferme.

Adesso si parla di altro. Stando all'esperta di gossip Deianira Marzano, Belen e Cecilia Rodriguez sarebbero addirittura ai ferri corti. "Altro che indiscrezioni: il vero scoop è uno solo. Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato e stavolta è rottura" , ha dichiarato sui suoi social. Lo scoop della Marzano arriva a giorni di distanza dalla rivelazione di Nuovo Tv, che aveva battuto la notizia secondo la quale Belen e Moser avevano smesso di seguirsi sui rispettivi canali social. Secondo il settimanale, Belen Rodriguez sarebbe stata preoccupata dal fatto che Moser potesse tradire la sorella. Anche in questo caso, però, mancano conferme.

A quanto pare l'ultima voce circolante è che la causa della diatriba fra sorelle potrebbe addirittura essere Stefano De Martino.

"Nello specifico non lo so, ma una cosa è certa: Cecilia è sempre carina e disponibile nei confronti della sorella, forse anche troppo e, alla fine, questo è il risultato

Credo c'entri Stefano De Martino e una vecchia tresca che avrebbe avuto con una conoscente e di cui Ignazio era a conoscenza".

Ai follower che chiedevano delucidazioni su cosa possa essere accaduto fra le Rodriguez, Deianira Marzano ha dichiarato:". Ha poi aggiunto: "