"Cos'ha fatto in faccia?" Bufera social su Belen: cosa è successo

Sta facendo in queste ore il giro del web e dei social network un video postato da Belen Rodriguez su TikTok nel quale la showgirl parla del prodotto commerciale da lei di recente lanciato per difenderlo dalle critiche ricevute e decantarne le qualità.

Il fatto è che il fulcro del dibattito non è tanto la sua "maschera vaginale" a marchio Rebeya, già oggetto di dibattito al momento dell'uscita sul mercato una ventina di giorni fa, quanto il singolare aspetto fisico della stessa Belen, il cui volto secondo numerosissimi commenti sarebbe stato pesantemente modificato con dei ritocchini extra o tramite l'utilizzo di qualche filtro sullo smartphone.

Il profilo su cui è stato caricato il filmato appartiene senza ombra di dubbio alla showgirl argentina, la quale, come anticipato, ha difeso a spada tratta il sopra citato prodotto commerciale respingendo al mittente le critiche ricevute e sottolineando invece i commenti positivi di quante, a suo dire, avevano già provato la maschera. Sotto il video, tuttavia, sono stati molto pochi gli utenti a essere rimasti in tema. Qualcuno ha difeso la soubrette, sostenendo che prodotti del genere esistevano sul mercato già da tempo: "Quanta ipocrisia, esistevano da una vita. Ora che le ha fatte Belén con il suo marchio, è uno scandalo?" . Altri si sono limitati a farle dei complimenti: "Ciao Belén ti vedo meglio, sono contenta".

Ma la maggior parte dei commenti non aveva certo la maschera come oggetto, bensì l'aspetto fisico di Belen, definita dai più "irriconoscibile" in viso. "L'ho riconosciuta solo dalla voce" , scrive un'utente: "La voce c'è, ma cosa ha cambiato in viso?" , concorda un'altra. "A me sembra che abbia cambiato faccia" , "Ma cosa ha fatto in faccia??" , "Non mi sembra lei" , "Sembra l'imitatrice" : questi sono alcuni dei post che riassumono lo stupore degli utenti per l'inusuale aspetto della showgirl. "Non è Belen, dai raga" , afferma qualcuno con assoluta certezza, e non si tratta dell'unico: "Non è Belen e non è casa sua, è palese".

Secondo alcuni si tratterebbe dell'utilizzo di filtri un po' troppo "spinti", per altri invece dietro queste differenza si nasconderebbe un ritocchino estetico: "Si è modificata il naso?" , domanda una donna in calce al video.

"Si è tatuata le sopracciglia"

"Dai ma ha solo messo dei filtri su"

"Soltanto io noto che non è lei? Che sia il filtro che la rende totalmente diversa? Boh!"

@maria_belen_rodriguez11 L’ho creata per me. Per tutte noi. E ora voglio sapere da voi: chi ha già provato Mia Libre? @soy.rebeya suono originale - Maribel

, replica un'altra., scrive qualcun'altra.