Belen Rodriguez e la rissa al ristorante a Milano: adesso spunta il video

A inizio maggio si è diffusa una voce secondo la quale Belen Rodriguez sarebbe rimasta coinvolta in una sorta di rissa con un'altra donna. Stando ai rumors trapelati, il fatto sarebbe avvenuto lo scorso 3 maggio davanti a un locale di Milano: la showgirl argentina sarebbe stata protagonista di una discussione sfociata poi in aggressione. Fonti vicine alla Rodriguez, tuttavia, hanno drasticamente ridimensionato la vicenda, spiegando che a generare gran sensazionalismo sia stato il nome dell'argentina e che in realtà non era avvenuto nulla di così eclatante.

A distanza di un mese, ecco che si torna a parlare di questa vicenda. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha pubblicato un breve filmato in cui sarebbe registrata la presunta rissa. Secondo il cronista, la donna che si vede nel video sarebbe proprio Belen Rodriguez. Visibilmente furiosa, la conduttrice si scontra contro un'altra giovane donna, tale Michelle. Non solo. Sempre stando a quanto riportato da Parpiglia, a causa della rapida colluzione la donna avrebbe riportato la frattura del setto nasale. Pare inoltre che la voce che si sente nel video sia riconducibile a Belen.

"Lo scorso 3 maggio siamo venuti a conoscenza di una rissa con protagonista Belén Rodriguez: rissa mai confermata, ma nemmeno smentita dalla protagonista. Oggi ecco qui il video integrale che ritrae Belén mentre pronuncia queste parole: 'Te la rompo la testa'" , è quanto affermato dal giornalista. Non è gli è stato però possibile ottenere una dichiarazione della presunta vittima di aggressione.

Nel video si vede una donna - forse Belen - che, visibilmente furiosa, ne spintona un'altra contro la vetrata del dehor del ristorante. "Ma io non ho fatto niente, tenetela", si lamenta la presunta vittima. Tutto inutile, dato che lo scontro continua.

Pare che tutto sia partito da un problema di fila. Una vettura stava aspettando Belen, che a sua volta attendeva che si smaltisse la fila, fra cui si trovava Michelle. Tanto sarebbe bastato a scatenare il trambusto.