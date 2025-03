L'attacco di Belen Rodriguez a Virginia Raffaele

Ascolta ora 00:00 00:00

Le imitazioni dei personaggi famosi piacciono molto al pubblico ma un po' meno ai volti noti che vengono riproposti in chiave ironica. Negli anni non sono mancate le polemiche e gli scontri tra imitatori e personaggi imitati: Fedez criticò Maurizio Crozza per l'imitazione degli figlio Leone nel 2018, Lazza non gradì l'imitazione di Brenda Lodigiani al GialappaShow e persino Stefano De Martino non ha apprezzato la sua parodia nel programma dei Gialappi pochi mesi fa. Oggi come allora, la polemica si ripropone e questa volta a innescarla è stata Belen Rodriguez.

Le critiche a Virginia Raffaele

L'argentina è stata ospite del programma Tv Talk su Rai3 e rispondendo a una domanda diretta della conduttrice Mia Ceran, se avesse gradito o meno l'imitazione di Virginia Raffaele, Belen Rodriguez si è tolta un sassolino dalla scarpa. " Lei arrivava, si metteva la minigonna corta e si chinava, cose che non ho mai fatto onestamente. Però è il modo che ha iniziato a utilizzare con il mio personaggio, per me era un po' volgarotto ", ha dichiarato la showgirl argentina, bocciando Raffaele ma imitando a sua volta il gesto di chinarsi fatto più volte dall'imitatrice.

Non è la prima volta che Belen critica Raffaele per la sua imitazione. In un'intervista rilasciata a Libero nel 2017 dichiarò: " Non mi sta simpatica quell'imitazione. Lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare. Talvolta ha esagerato e me la sono presa: se ottieni una certa popolarità grazie a un personaggio credo che, alla fine, dovresti avere un pochino di rispetto in più, perché è anche grazie a lui se stai dove stai" .

La polemica: showgirl o conduttrice

Lasciata Mediaset l'argentina è tornata in televisione alla guida di due programmi, "Only Fun - Comico Show" su Nove e "Amore Alla Prova" su Real Time. A proposito degli appellativi usati per parlare della sua professione, Belen Rodriguez ha poi polemizzato: " Non mi offendo se mi chiamano showgirl, il termine fa riferimento ad una ragazza che riesce a essere poliedrica nel suo lavoro.

Ma a volte l'uomo riesce ad essere poliedrico e subito lo chiamano conduttore, con noi fanno un po' più di fatica. Adesso che ho sono arrivata ai quarant'anni, qualcuno finalmente mi chiama conduttrice". Parole pungenti che rischiano di aprire nuove polemiche.