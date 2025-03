Belen Rodriguez: "Gli uomini? Hanno avuto paura di me"

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre il suo ex, Fabrizio Corona, cavalca l'onda del gossip Belen Rodriguez prova a rimanerne alla larga. Difficile per un personaggio come lei non finire sulle pagine della stampa rosa ma, dopo la depressione e l'allontanamento dalla televisione, l'argentina ha dato una svolta alla sua vita. Ha lasciato Mediaset per Nove, ha ripreso rapporti cordiali con i padri dei suoi due figli, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, e ha chiuso con l'ultimo fidanzato, Edoardo Galvano. " Sono single da un po'", ha confessato sulle pagine di Repubblica, parlando della sua situazione sentimentale: "Alla fine della fiera hanno avuto paura di me e del personaggio ".

Basta uomini "competitivi"

Quello dell'amore sembra essere un tasto dolente per la showgirl. Da Corona a Borriello passando per Iannone fino a Stefano De Martino e Spinalbese, tutte le sue relazioni sono state vissute sotto la luce accecante dei riflettori o davanti agli obiettivi dei paparazzi, rendendola vulnerabile. A portarla a volere rimanere da sola sono stati i tanti fallimenti e la competizione, che si sarebbe innescata con i suoi ex. " Oggi vorrei incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva, ed è incapace di comprendere che soffro anche io", ha dichiarato Belen Rodriguez, descrivendo l'uomo che oggi vorrebbe al suo fianco.

"Il gossip è come un hater"

Proprio i pettegolezzi e i gossip sui suoi amori l'hanno portata al centro di un circolo vizioso dal quale, nel momento più buio della sua vita, è voluta scappare. " Ho percepito questo meccanismo ingiusto. Il gossip, per quanto da piccolina lo vivi con più leggerezza, esiste quando il personaggio vende tanto. Da grande diventa come un hater nella tua vita. Raccontano idiozie o verità che non vorresti fossero messe in piazza", ha ammesso la showgirl argentina parlando della svolta voluta con forza dopo la depressione: "Oggi sono molto più riservata. Durante l’anno in cui sono stata male, sono rimasta in silenzio. Ma la gente non se n’è accorta, continuavo ad apparire sui giornali.

Sonorischiando anche di perdere un po’ di popolarità. Mi sono presa la responsabilità di fermarmi. Era vitale, dovevo sopravvivere". Un "esilio" terminato con il ritorno in tv e con l'affetto della famiglia.