Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ritorno di fiamma? Ecco cosa sappiamo

Negli ultimi giorni Stefano De Martino è stato protagonista involontario di una serie di notizie che hanno alimentato a dismisura il gossip intorno a lui, eppure la situazione reale dietro la parete del clamore mediatico sarebbe distante anni luce dalle voci circolate con insistenza sui social network. Al momento di certo c'è solo che l'ex ballerino di Amici si sta preparando per tornare al comando di Affari Tuoi.

Quella che sta per concludersi è stata senza dubbio un'estate in cui è accaduto di tutto al presentatore campano, finito spesso al centro dell'attenzione per episodi inerenti la sua sfera sentimentale, per la vicenda dei tatuaggi rimossi a causa di presunte pressioni da parte di mamma Rai e soprattutto per il grave episodio dei video intimi con l'attuale compagna Caroline Tronelli intercettati dalle videocamere di sicurezza installate nell'abitazione della ragazza.

Tra episodi reali, voci di corridoio e indiscrezioni non confermate il confine è spesso molto sottile, e ne è una prova concreta la diffusione della notizia di un suo presunto riavvicinamento con l'ex moglie Belen Rodriguez: i fan della coppia sono ancora numerosi e hanno sicuramente contribuito in modo determinante a soffiare sul fuoco. "Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen. Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia" , aveva scritto in un post su Instagram Alessandro Rosica, a cui si deve anche la diffusione della notizia secondo cui, d'altro lato, la fidanzata del conduttore Caroline Tronelli, infastidita da questa situazione, avrebbe fatto pressioni per avere un figlio da lui.

A intervenire per smentire tutto è stato nelle scorse ore Gabriele Parpiglia, secondo cui, al contrario, il legame tra Stefano e Belen sarebbe tutt'altro che idilliaco. "Nelle ultime ore circolano due gossip privi di fondamento" , scrive Parpiglia nella sua newsletter Chicchi di Gossip. "Stefano De Martino starebbe per annunciare la dolce attesa della compagna Caroline Tronelli: fake news. Come è una fake news il riavvicinamento con Belén Rodriguez: i rapporti tra i due sono molto, molto freddi e distaccati" , spiega il giornalista ai suoi followers.

La vita sentimentale della showgirl argentina è molto complessa, ma al momento non sembra aver avuto alcuno sviluppo. "Dopo l'ultimo ballo in Sardegna, in cui ha sfidato Delia Duran a passi di latino americano, Belén Rodriguez è tornata a Milano da single, in aereo privato" , annuncia Parpiglia. "La precedente storia d'amore, come avevano anticipato, è finita ancora prima di iniziare a causa di uno stop dato dalla showgirl" , aggiunge.

E ciò troverebbe conferma proprio dalle recenti parole della Rodriguez, che si era dipinta come donna libera.

"Ho rinunciato a un sacco di cene e uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere"

"ma ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima".

, aveva spiegato l'argentina,