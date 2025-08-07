Stefano De Martino, il significato del tatuaggio "Biscuit": perché ha deciso di non rimuoverlo

Ad attirare l'attenzione mediatica quest'estate c'è stata anche la notizia della rimozione da parte di Stefano De Martino di alcuni dei numerosi tatuaggi che negli anni aveva deciso di far incidere sulla sua pelle: tra gli storici tattoo, tuttavia, ne è rimasto uno in particolare, "Biscuit", strettamente connesso a un profondo legame affettivo dell'ex ballerino di Amici.

A creare dibattito, nello specifico, è stata soprattutto la presunta motivazione alla base di questa decisione: secondo alcuni non si tratterebbe di una libera scelta del conduttore di Affari Tuoi, il quale avrebbe in un certo senso subito delle pressioni da parte di mamma Rai.

Questa, ad esempio, era l'opinione espressa qualche tempo fa sul settimanale Oggi: "Stefano è conduttore, ballerino, artista, ma in questi giorni l’abbiamo visto sotto l’aspetto di dipendente Rai. Evidentemente sotto pressione ha deciso di rimuovere diverse tracce d’inchiostro, in particolare quelle più visibili. Mi viene in mente una fotografia dove si nota un cerotto sul collo" .

Lo stesso diretto interessato, a onor del vero, aveva lanciato un avviso sulla questione tattoo nel 2022, tentando di dissuadere i giovani: "Non ve li fate ragazzi, tanto vedrete che cambierete idea" , dichiarò allora il conduttore, "sono come le donne che si fanno la frangia e dopo due giorni dicono: 'Non vedo l’ora che mi ricrescano i capelli'. Io vorrei che mi ricrescesse la mia pelle pulita sopra, ma non posso".

Che si tratti di una decisione presa in autonomia o su spinta della Rai, che vuole fare del conduttore il volto dell'azienda, è evidente il taglio al passato. E in effetti andando ad analizzare alcune foto delle vacanze estive di De Martino, si nota subito l'assenza di alcuni dei tatuaggi "storici". I primi a sparire nel 2020 furono il cuore inciso insieme alla ex compagna Belén Rodríguez, e quelli sulle mani, inclusa la grande scritta "Sui Generis".

Quest'anno sono stati eliminati il nome del figlio Santiago dal petto, due sciabole incrociate recanti la sua data di nascita, un'ancora e due mani che stringono il timone di una barca.

Sopravvive invece, al centro dell'addome, una grande tigre, ma soprattutto la parola

", strettamente connessa a un importante affetto familiare del conduttore: si tratta infatti del nomignolo con cui lo chiamava l'adorato nonno, una delle figure in assoluto più importanti della vita di De Martino.