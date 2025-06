Belen scatenata al concerto di Marracash: scoppia la polemica social

Ha fatto il giro di tutti i social il video di Belen Rodriguez che balla scatenata durante il concerto di Marracash. Qualcuno non ha risparmiato critiche nei confronti della showgirl argentina, altri, invece, hanno fatto notare l'espressione assorta del cantante Olly.

Tutto è partito da un post della stessa Rodriguez, che si è dichiarata un grandissima fan del rapper italiano Marracash. La conduttrice ha pubblicato sul proprio account Instagram uno scatto di lei al concerto che si stava tenendo allo stadio di San Siro, a Milano. Non è però finita qui. Perché in tanti hanno riconosciuto Belen mentre l'esibizione era ancora in corso. Qualcuno è addiritta riuscito a filmarla, immortalandola mentre si trova nell'area vip dello stadio. In un video che sta circolando sul web si vede una Belen che balla in maniera sfrenata, attirando non poco l'attenzione. Con lei c'è la sua personal trainer.

Il balletto sensuale di Belen ha fatto parecchio discutere, e sui social sono piovute critiche. " Ma anche meno" , è stato il commento di un utente. "Era il concerto di Marra o di Belen?" , ha dichiarato un altro. "Mi sono sentita in imbarazzo per lei", ha aggiunto un terzo. E, ancora: "Ma una a 40 anni non dovrebbe avere un pochino di amor proprio e comportarsi di conseguenza? Boh" , e "La tristezza ... questa continuerà cosi anche a 70 anni" . Insomma, giudizio impietoso.

C'è poi chi non ha potuto fare a meno di notare Olly, proprio dietro Belen, che sembra osservare la showgirl con aria assorta. "Questo video sembra uno di quelli generati dall'AI su tiktok, con Belen che balla in modo scoordinato completamente fuori contesto, dietro Olly confuso a cui un eroe barese totalmente a caso urla SEI UN TRIMONE, tutto questo al concerto di Marracash" , scrivono su X.

Secondo alcuni,

Settimana scorsa Belen è stata accompagnata a casa di Olly"

Olly non riusciva a distogliere lo sguardo da Belen. I più fantasiosi sono passati subito a parlare di. ", ha rivelato un utente.