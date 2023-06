L'omaggio della De Filippi al Cav: ecco perché era vestita di bianco

Sono quasi 2mila le persone che sono state ammesse all'interno del Duomo di Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Il colpo d'occhio è impressionante ma, tra tutti, spicca la camicia bianca di Maria De Filippi. Una scelta inusuale per una cerimonia di questo tipo, che secondo alcuni avrebbe violato il protocollo ma c'è un motivo dietro questa particolare scelta di look della conduttrice Mediaset, che in questo modo ha voluto omaggiare per l'ultima volta il Cavaliere, "obbedendo" alle sue indicazioni di stile.

A rivelarlo è stata Elena Guarnieri, in diretta da piazza del Duomo: "Una nota di colore, visto che Silvio Berlusconi è sempre stato attento ai particolari. Avete visto Maria De Filippi in bianco? Una cosa che diceva spesso il Cavaliere era: " Vestitevi di chiaro e, se potete, i capelli devono essere biondi, perché il nero non fa passare la luce. Vedere Maria De Filippi vestita di bianco credo l'abbia fatto pensando a lui ".

Il posto della conduttrice durante le esequie di Silvio Berlusconi è stato simbolico: Maria De Filippi, infatti, è stata comandata al secondo banco della fila destra, quella dietro ai familiari, accanto a Silvia Toffanin e ai suoi figli. In questi giorni, la conduttrice non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla morte del Cavaliere, ha preferito il silenzio per affidare l'ultimo omaggio silenzioso al suo look. Maria De Filippi ha perso pochi mesi fa suo marito, Maurizio Costanzo, e aveva ricevuto un caloroso abbraccio da parte di tutta la famiglia Berlusconi, compreso il Cavaliere, che con il giornalista aveva un rapporto molto stretto fin dal suoi arrivo in Mediaset.

Nessuna dichiarazione al termine della cerimonia per la conduttrice, che ha lasciato la chiesa insieme a tutti gli altri volti noti che hanno voluto esserci nell'ultimo saluto per il Cavaliere. Personaggi che hanno contribuito a scrivere pagine della storia della televisione commerciale insieme a Silvio Berlusconi e che oggi non potevano mancare alle esequie. Per molti di loro, non solo artisti ma anche semplici maestranze, Mediaset è una vera famiglia e lo è grazie al grande lavoro approntato dal Cavaliere e poi proseguito da suo figlio, Pier Silvio Berlusconi.