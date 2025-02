Betsy Arakawa: chi era la moglie di Gene Hackman

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo del cinema questa mattina si è svegliato con una notizia scioccante: Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti insieme al loro cane nella loro casa di Santa Fe, in New Mexico. Gli amanti della settima arte si sono uniti per ricordare il grande attore de Gli Spietati e La conversazione, ma sono molte le persone che si sono commosse all'idea che l'amore che ha unito l'attore e sua moglie possa, in qualche modo, durare per sempre. La loro storia d'amore si è svolta quasi interamente lontana dai riflettori di Hollywood. Già molto tempo prima di abbandonare la carriera da attore, Gene Hackman aveva preso le distanze da Los Angeles, trovando nel New Mexico un nuovo luogo da chiamare casa, in cui poter vivere serenamente senza paura di inciampare costantemente nel flash di qualche paparazzo. Senza contare che, come lui stesso ha raccontato più volte, la sua idea di "appuntamento" consisteva nel passare il venerdì sera nel soggiorno di casa insieme alla moglie, guardando film e dvd che era lei a scegliere e a noleggiare. Ma chi era Betsy Arakawa?

Originaria delle Hawaii, Betsy Arakawa era una pianista che ha da sempre inseguito il sogno di diventare musicista e pianista di musica classica. Stando a quello che riporta Newsweek, lei e Gene Hackman si sono conosciuti a metà degli anni Ottanta, quando la donna lavorava part-time in una palestra della California per sbarcare il lunario mentre inseguiva le sue velleità artistiche. All'epoca Gene Hackman veniva dal matrimonio con Faye Maltese, dalla quale aveva avuto già tre figli e dalla quale divorziò in via ufficiale nel 1986, più o meno quando cominciò a frequentare Betsy Arakawa. In un'intervista riportata da E! News, Gene Hackman spiegò di non aver lasciato la moglie "per una donna più giovane", ma semplicemente di aver conosciuto la sua futura moglie quando il suo matrimonio era già finito, seppellito da una mancanza di sentimenti. Nonostante la grande differenza di età - Hackman e Arakawa si passavano trentuno anni -, i due si sono sposati nel 1991, decidendo di trasferirsi nella casa di Santa Fe dove, trentaquattro anni dopo, sarebbero stati trovati morti. Una casa che entrambi hanno fortemente voluto e che hanno plasmato quasi con le loro stesse mani, seguendo da vicino qualsiasi lavoro di ristrutturazione e rinnovamento. Pianista classica e imprenditrice, Betsy Arakawa è stata riconosciuta da Gene Hackman anche come una delle colonne che lo ha aiutato a rimanere se stesso quando l'attore scelse di ritirarsi dalle scene e di dedicarsi alla scrittura.

"se in effetti ho uno stile, è grazie a ripetute modifiche, suggerimenti dai miei amici e le letture puntigliose ma incrollabili di mia moglie."

In un'intervista del 2014 rilasciata al Writer's Bone, Gene Hackman, parlando della sua carriera da scrittore, spiegò che