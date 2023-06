Bianca Balti e Chiara Ferragni, due modi di diversi di "vestire" il nudo

Nuda, coi tacchi a spillo e una borsetta. Questa è l'ultima immagine di sé che Bianca Balti ha regalato al mondo. La top model non è particolarmente social ma condivide spesso momenti della sua vita, che non può essere definita propriamente da star. Certo, è testimonial di Dolce e Gabbana e viaggia per il mondo, frequenta feste esclusive ed è richiesta dai più importanti brand della moda, ma osservando i suoi social non c'è quel senso di artefatto e di finto che si ritrova in quello di altre donne famose, prima fra tutte Chiara Ferragni.

Ed è forse questo il discrimine che determina una marea di insulti per l'una e messaggi di apprezzamento per l'altra. Anche la sciura di City Life da qualche tempo pubblica fotografie senza veli, senza però ottenere lo stesso successo della top model. Eppure, entrambe sono belle, anzi bellissime, magrissime, ricchissime e di successo. Eppure, Bianca Balti viene considerata una dea scesa in terra e Chiara Ferragni una semplice influencer alla ricerca di like facili. La percezione sul pubblico è fondamentale in questo caso, perché la prima ha costruito la sua carriera su un mestiere, quello di modella, che solo da pochi anni in alcune sue pieghe è legato al mondo social. La seconda ha costruito la sua intera vita, pubblica e privata, sul sistema di like e condivisioni. Ed è quindi comprensibile che gli utenti percepiscano ogni post e ogni storia della moglie di Fedez non come una volontà di condividere, o semplicemente di mostrarsi, in uno slancio di egocentrismo che è un modo per monetizzare.

Ma c'è anche di più. Bianca Balti non è solo mondo social, anzi, il suo mondo è fuori, il suo lavoro è un altro e non disdegna interviste e apparizioni televisive. Questo le permette di mostrarsi al pubblico anche in veti inedite, anche non patinate, come accaduto durante l'intervista a Belve. La top model non ha nascosto i problemi del passato, tra droghe, uomini sbagliati e grandissime delusioni ed errori che hanno portato sua figlia a scegliere di non vivere con lei. Balti non cerca di patinare ogni aspetto della sua vita e non manca di mostrarsi raw, come direbbero gli angolofoni, ossia cruda, senza filtri, quasi ruvida nella sua sincerità. L'inverso di Ferragni, che ammanta tutto di significati sociali, che è incapace di dire "volevo solo mostrarmi nuda" ma deve per forza giustificarsi con qualche messaggio di body positive. Quella dell'influencer è una continua ricerca della perfezione, che esiste solo come paradigma di facciata, con la quale continuare a guadagnare, fatturare e arricchirsi. Ecco la differenza tra le due, che segna in modo inequivocabile la differenze percezione sui social.