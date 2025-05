Bianca Censori e Kanye West nei guai: "Oltre 400mila euro di mancati pagamenti"

Nuovi guai per Kanye West e Bianca Censori. Dopo essere stati banditi da Venezia per atti osceni in luogo pubblico, il rapper e la moglie potrebbero essere allontanati anche dalla Spagna. Il motivo? La coppia non avrebbe saldato i conti del soggiorno fatto di recente a Maiorca. A riferirlo è la stampa iberica, che ha parlato di un'indagine in corso della polizia di Palma di Maiorca su 400mila euro di mancati pagamenti di cui si sarebbero resi protagonisti il cantante americano e la consorte.

Kanye West a Maiorca

Lo scorso aprile Kanye West e Bianca Censori sono arrivati alle isole Baleari e la stampa locale aveva paparazzato in più occasioni la coppia: prima fuori da un ristorante, poi in giro per le vie di Maiorca con la moglie del rapper sempre in abiti succinti e provocanti. Le foto erano finite sui social network e avevano messo a tacere le voci sulla presunta separazione tra West e Censori. Ritrovata l'armonia coniugale il rapper, Bianca e il loro entourage si sono trasferiti in pianta stabile sull'isola spagnola, soggiornando per circa un mese in una nota struttura e consumando i pasti giornalieri nello stesso ristorante di Palma di Maiorca. Al momento di pagare il conto, però, qualcosa sarebbe andato storto.

I mancati pagamenti

Secondo quanto riferito dal Majorca Daily Bulletin la polizia di Palma e le autorità spagnole sono state informate di un mancato pagamento pari a 400mila euro e avrebbero aperto un'indagine per capire cosa è successo. I bonifici bancari a saldo dei conti a carico di Kanye West non sarebbero stati effettuati, ma fonti vicine al rapper fanno sapere che " c'è stato un problema con i bonifici e che la questione verrà risolta entro due o tre giorni" . Nell'attesa di vedere saldati i conti le autorità di Palma di Maiorca tengono aperta l'inchiesta.

Bianca Censori nel mirino

Oltre ai conti non saldati c'è un'altra questione spinosa che interessa in particolare Bianca Censori. L'influencer è stata avvistata mentre camminava per le strade di Santanyí con un abito estremamente succinto, che ha messo in mostra parte del suo corpo nudo - come già era accaduto in altre occasioni - violando le regole della normale decenza. La stampa di Palma riferisce che la moglie del rapper potrebbe essere multata fino a 3mila euro per avere passeggiato seminuda per le vie dell'isola.

L'abito "incriminato" potrebbe essere quello con il quale Censori si è mostrata nelle scorse ore sui social: un nude look audace con top di rete a maglie molto larghe e dei collant trasparenti senza biancheria intima. Le immagini sono state condivise anche da Kanye West e, come era prevedibile, hanno scatenato l'ennesima polemica sulla coppia.