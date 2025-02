Lo scandalo ai Grammy: Bianca Censori sfila completamente nuda - GALLERY

Bianca Censori ai Grammy Awards

Sfilare completamente nuda, o quasi, sul red carpet di Los Angeles. È successo anche questo alla consueta cerimonia di consegna dei Grammy 2025. La protagonista di questa provocazione è Bianca Censori, modella e moglie del rapper americano Kanye West. Non è la prima volta che la coppia, più o meno volontariamente, attira l’attenzione su di sé ma questa volta, forse, la modella ha raggiunto l’apice della provocazione.

La moglie di Kanye West ha fatto il suo ingresso con una pelliccia nera che si è tolta, lasciandola cadere a terra, davanti a fotografi e operatori, e mostrando il suo look spudorato. Bianca Censori, già di per sé nota per i look bizzarri e al linite della nudità, ha scioccato il pubblico dei Grammy Award con un micro-abito trasparente praticamente invisibile. L’immagine ha già fatto il giro del web: la modella è di fatto rimasta completamente nuda accanto al controverso rapper, come sempre vestito di nero. Espressione seria, le pose per i fotografi, come se nulla fosse.

La 30enne australiana, che si è sposata col rapper americano ed ex marito di Kim Kardashian nel 2022, per l’ennesima volta, ha fatto scoppiare un dibattito. Tra chi si è detto divertito dell’ultimo look audace della modella o chi, al contrario, accusa il rapper di avere obbligato e soggiogato la moglie a show esibizionistici. Una delle teorie più discusse, infatti, vede come protagonista proprio il rapper che, stando a questa ipotesi, “utilizzerebbe” l’immagine della moglie a seconda della sua volontà, sia come pubblicità sia come mera provocazione per i media.

Se i genitori, secondo questa ipotesi, starebbero cercando di allontanarla dal marito, alcuni amici, al contrario, confermerebbero l’esatto opposto. Secono questi ultimi sarebbe la stessa modella la mente dei suoi stessi look bizzarri.

Censori negli ultimi anni ha ormai sfoggiato in pubblico decine di outfit azzardati, fra guaine attillatissime, trasparenze e nudità. L’apparizione della coppia ai Grammy non è che l’ultimo show di quelli che hanno fatto e faranno discutere. I social sono pronti ad assorbirne l’urto.