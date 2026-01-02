Big Mama dimagrita. I follower: "Adesso sei bella". La risposta della cantante

BigMama è un'artista che ha sempre saputo far parlare di sé: per la voce potente, per lo stile che rimanda all'hip hop, per alcune dichiarazioni e anche per un carattere dirompente ma molto spontaneo. Tuttavia molto spesso al centro delle narrazioni inerenti la cantante originaria di Avellino c'è stato il suo corpo. Ed è ancora una volta la fisicità l'argomento principale delle conversazioni online che ruotano intorno a BigMama.

L'interprete del brano sanremese La rabbia non ti basta è infatti apparsa sul suo account TikTok, pubblicando un video in cui canta in lip sync il brano Hey tu del cantante napoletano Jhosef e in cui si mostra visibilmente dimagrita. Un percorso che si era già fatto intuire da qualche video precedente, ma che stavolta appare chiaro e quasi radicale, anche grazie agli inediti capelli lunghi, tanto da richiamare più di un milione e mezzo di visualizzazioni in brevissimo tempo. BigMama, a cui nel 2020 era stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, nel video si mostra mentre si diverte, sostenendo un collega. Tuttavia i commenti sotto il post hanno cominciato a vertere quasi esclusivamente sul suo nuovo look e sul cambiamento fisico, scherzando anche sul fatto che l'artista dovrà probabilmente cambiare nome d'arte, passando da BigMama a LittleMama. E se da una parte ci sono soprattutto i commenti affettuosi di chi è fiero del percorso di guarigione della cantante, dall'altra non mancano quelli di haters e persone con decisamente meno tatto.

Una follower le scrive "Finalmente! Adesso sei davvero bella". Un complimento che sembra voler annullare la "versione" precedente della cantante. Ma BigMama non è di certo una che le manda a dire e al commento risponde: "Io sono sempre stata bella". Inoltre, come spesso accade quando persone con una fisicità non conforme perdono peso o cambiano aspetto, ci sono anche molti commenti che quasi colpevolizzano BigMama per il suo dimagrimento, per essere diventata "come le altre", per aver costruito il suo personaggio pubblico sulla body positivity e poi aver cambiato aspetto "per adattarsi". "Le bugie non vanno avanti per sempre," si legge ancora in un commento, come a voler sottolineare che accettare il proprio corpo anche quando non risponde a canoni estetici più standard escluda a prescindere la possibilità di voler cambiare. E BigMama non ha mai fatto mistero di avere un rapporto molto sano con i giudizi che venivano lanciati contro il suo corpo. Allo scorso concerto del primo maggio, infatti, la cantante si è rivolta direttamente al pubblico, dichiarando: “Se non vi piaccio, cambiate canale; se non vi piace il mio corpo, cercate di non diventare mai come me; se non vi piacciono le mie parole, bloccate il mio profilo. Ma lasciatemi vivere.

Che ne sapete della mia storia? Del mio corpo? Questo corpo mi ha dato molto e mi ha tolto altrettanto, mi ha fatto soffrire, a vent’anni mi ha portato in ospedale per una chemioterapia. Eppure, io lo perdono. Perché non dovreste farlo anche voi?"