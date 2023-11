Boateng e le notti brave con Ronaldinho, Mazzoli contro la Lucarelli, Belen mente a sé stessa

Fine settimana ricco di gossip per gli amanti del genere. C'è chi si scontra a distanza per un premio (Selvaggia Lucarelli e Marco Mazzoli), chi confessa cosa faceva dieci anni fa di nascosto dalla moglie (Kevin Prince Boateng), chi si lascia e si riprende (gli Oriele) e chi non si sa cosa sta facendo (Belen Rodriguez).

Marco Mazzoli sbrocca con Selvaggia Lucarelli

L’assegnazione dell’Ambrogino d’oro 2023 ha scatenato un putiferio. Tra i nominati figura anche Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105 e vincitore dell’ultima Isola dei famosi. Mazzoli è stato proposto per il premio non per il suo programma radiofonico “Lo zoo di 105” ma per l’impegno in favore dell’ambiente e degli animali. Ma il suo nome nella lista ha fatto infuriare Selvaggia Lucarelli, che ha tuonato: “ Hanno candidato Marco Mazzoli de Lo zoo di 105, programma famoso anche per le bestemmie in diretta che ben si sposavano con un premio dedicato a Sant’ Ambrogio ”. Così Marco Mazzoli si è infuriato e su Instagram ne ha dette di ogni alla Lucarelli: “ Tu sintetizzi 25 anni del programma più ascoltato in Italia dicendo che noi bestemmiamo. Ma dove ca**o l’hai sentita questa cosa? Ci vogliono candidare per le cose che abbiamo fatto per l’ambiente e gli animali. Che ca**o vuoi e chi ca**o sei? Lavora!”. Poi, in una serie di storie Instagram, ha replicato alle accuse della giornalista: “ Cosa fa la simpatica signora sola? Va a cercare un articolo di dieci anni fa in cui Santina, nostra vittima di scherzi chiamata in diretta, tira la bestemmia. Lei usa questo articolo per sottolineare che noi siamo un programma di bestemmie. Poverina, io capisco. Perché è una cosa molto brutta la solitudine è brutta ”.

Boateng e le notti brave con Ronaldinho

Che facevano Kevin-Prince Boateng e Ronaldinho fuori dal campo quando giocavamo assieme nel Milan? Trascorrevano notti brave. No, non a giocare a poker. Quello Boateng lo raccontava a Melissa Satta per poter sgattaiolare via di casa e darsi alla pazza gioia in discoteca. “ Mia moglie non lo sapeva perché pensava che andassi a giocare a poker. A noi piaceva fare festa, andare a ballare” , ha raccontato di recente. Ma siccome le bugie hanno le gambe corte, un giorno scoppia la bomba: “ Alle 4 di notte mi vibra il telefono e vedo che è Ronie. Melissa mi guarda e mi dice: 'Cosa c’è che non va? Rispondi!'. Io le rispondo di no perché immaginavo fosse in discoteca, probabilmente anche ubriaco: meglio evitare” . Ma Ronaldinho insiste (e sì, era sbronzo) e per uscirne Boateng è costretto a rispondere: “ Continuava a chiamare, allora ho risposto mettendo il volume al minimo e sento: “Ehi, dove sei?”. Gli rispondo che sono a letto e lui: ‘Dai vieni anche tu, dille che stai andando a giocare a poker così non hai problemi’ ”. Ma Melissa Satta, che è accanto al marito, mica è sorda e le notti brave finiscono.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni: “Lei mente a sé stessa”

La vacanza alle Maldive è terminata ma il chiacchiericcio attorno al presunto fidanzamento di Belen no. La showgirl argentina gioca a confondere i fan indossando (e togliendo) lo splendido anello, che Elio Lorenzoni le avrebbe (il condizionale è d’obbligo) regalato durante il viaggio. Ma per gli amici più stretti Belen non sarebbe così “serena” come si professa. “ Chi le vuole bene non crede che questo amore possa durare a lungo perché nasce dalle macerie di quello che lo ha preceduto e dal crollo emotivo che ne è seguito ”, riferisce Dandolo su Dagospia, sostenendo che Belen sta mentendo a sé stessa.

Oriana Marzoli e Daniele Del Moro di nuovo insieme

Dove eravamo rimasti? Ah sì, Oriana Marzoli e Daniele Del Moro si erano lasciati (di nuovo). Lui le aveva persino comprato l’anello di fidanzamento ma, a un passo dalla proposta, gli Oriele si erano detti addio. In realtà la decisione era stata presa dalla venezuelana e Daniele lo aveva rivelato nel corso di una diretta su Twitch: “Mi ha lasciato lei! Non la perdonerà mai”, aveva tuonato l’ex gieffino sui social network, mentre lei aveva chiesto ai fan di non fare domande sulla rottura con Daniele. Ma a quanto pare il perdono è arrivato dopo una settimana. Questa volta è stata Oriana a fare l’annuncio ufficiale su TikTok: “Dani io lo amo e in realtà io non riesco a stare senza di lui come lui non riesce a stare senza di me. Siamo tornati insieme”. Ma i fan ora si domandano: quanto durerà?