Meghan, Carlo e il regalo che potrebbe riavvicinare i Sussex a Corte

Harry e Meghan hanno preferito non commentare la pubblicazione del libro Endgame, scritto da Omid Scobie. Finora non è arrivata neppure un’indiscrezione relativa alla loro opinione sul contenuto dell’opera, in particolare sui capitoli dedicati al presunto fenomeno del razzismo a corte. La duchessa, però, avrebbe rotto il silenzio in modo indiretto, usando un gioiello per richiamare l’attenzione del Re e lasciar intendere al pubblico che la pace con i Windsor potrebbe non essere tanto lontana.

Un messaggio in un bracciale

Lo scorso 4 dicembre Meghan Markle è stata fotografata a Santa Barbara, vicino alla villa di Montecito. Poteva sembrare uno scatto come molti altri. La duchessa indossava un oufit casual, con cappellino da baseball e sneakers. A colpire l’attenzione di fotografi e tabloid, però, sono stati i gioielli che portava al polso: l’orologio Cartier appartenuto a Lady Diana e, soprattutto, il bracciale tennis da due carati con 92 diamanti di Bentley & Skinner. Valore: 4.900 sterline. Quest’ultimo ci interessa in modo particolare perché si tratta di un regalo che Re Carlo III fece alla nuora per il suo fidanzamento.

La duchessa non lo indossa spesso, come ricorda il People: la prima volta fu al suo arrivo al Cliveden House Hotel la notte precedente alle nozze con Harry, nel maggio 2018, poi per il suo primo impegno pubblico da membro della royal family e ancora nell’autunno 2018, durante il tour alle Fiji. Il Daily Mail ha aggiunto che ulteriori apparizioni del bracciale sono da rintracciare nel 2022 e nel maggio del 2023. Secondo i tabloid non sarebbe un caso se Meghan ha deciso di sfoggiare di nuovo il bracciale proprio la scorsa domenica: Si trattava, infatti, della sua prima uscita pubblica dopo l’arrivo in tutte le librerie del nuovo libro di Omid Scobie, Endgame.

L’opera dedica spazio anche ai presunti episodi di discriminazione a Palazzo contro il piccolo Archie. L’edizione olandese, poi finita al macero, avrebbe addirittura riportato i nomi delle persone coinvolte nel caso. Non è chiaro se i duchi abbiano collaborato alla realizzazione del libro, sebbene Scobie abbia ribadito di aver semplicemente raccolto le confidenze di insider vicini alla coppia. Per questo motivo la duchessa avrebbe voluto lanciare un messaggio eloquente alla corte e il bracciale sarebbe, in un certo senso, il suo “messaggero”.

La pace è vicina?

Secondo i tabloid Meghan Markle avrebbe indossato il dono di Re Carlo per dimostrare la sua buona volontà verso i Windsor, il desiderio, suo e di Harry, di essere riaccolti dalla corte, dimenticando il passato. Sarebbe il classico “ramoscello d’ulivo” , dice il Daily Mail. Il gioiello potrebbe perfino nascondere un ulteriore messaggio: la totale estraneità dei duchi di Sussex alle rivelazioni contenute nel libro “Endgame”. Possibilità, quest’ultima, che lascia dubbiosi molti esperti.

Non è escluso, infatti, che Meghan speri in una riconciliazione non perché mossa da una reale intenzione di far pace, o almeno di creare i presupposti per una tregua, ma per non recidere del tutto i legami con il Palazzo reale che garantiscono ai Sussex il fascino dell’antica nobiltà. Ciò che serve da richiamo per i loro progetti umanitari, per le loro carriere, per il business.

Il bracciale, in tal senso, è una prova tangibile dell’appartenenza dei Sussex alla tanto vituperata royal family e, di conseguenza, sarebbe stato messo in mostra non per inviare un messaggio al sovrano, ma per lasciar intendere al pubblico che quella connessione con la corte, seppur in bilico, esisterebbe ancora.