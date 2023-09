Brad Pitt e Mauro Corona insieme, la foto sui social fa impazzire il web

Mauro Corona, le montagne e... Brad Pitt. È un incontro insolito e del tutto inatteso quello fatto dallo scrittore sui monti di Auronzo di Cadore. A Misurina, in provincia di Belluno, infatti Corona ha incontrato l'attore americano e ha immortalato l'evento con una foto pubblicata poi sui social network. Del resto, non è poi così usuale incontrare un divo di Hollywood tra le montagne dell'Alto Adige. Meglio fermare il momento in una foto da condividere con i follower, avrà pensato lo scultore, che da quest'anno è ospite fisso del nuovo programma di Rete 4 "È sempre Cartabianca" con Bianca Berlinguer.

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, Brad Pitt - che si trova in Italia da alcuni giorni - stava facendo un giro in moto nella zona di Misurina e ha fatto tappa alla locanda Quinz, che si affaccia sul lago, e alla fine del pranzo ha incontrato l'alpinista Mauro Corona. Giusto il tempo di qualche battuta alla presenza di altre persone e poi la foto, finita sulle pagine Facebook e Instagram dello scrittore, che sul web ha scritto un brevissimo: "Con #BradPitt a Misurina". Ai commenti ironici dei fan ("Sarebbe interessante sapere cosa vi siete raccontati!") hanno fatto seguito quelli più sorpresi, non tanto per la foto di Corona con Pitt, quanto per la presenza dell'attore in Trentino.

Perché Brad Pitt è in Italia

Come rivelato da Vanity Fair, Brad Pitt è atterrato a Bolzano con un aereo privato tre giorni fa. L'attore sta soggiornando a Merano, in una lussuosa residenza con spa (si vocifera l'hotel Palace) e i motivi del suo arrivo nel nostro paese sarebbero di puro svago. Una vacanza tra le tranquille montagne dell'Alto Adige per rilassarsi in attesa di tornare sul set. Ma c'è anche chi è pronto a scommettere che il divo sia in zona per un motivo ben preciso.

A Bolzano, nel Museo archeologico dell'Alto Adige, è custodita la mummia di Ötzi, l'uomo del Similaun, vissuto nel periodo Eneolitico, di cui Brad pare essere un grande appassionato, visto che la sagoma di Otzi è tatuata sull'avambraccio dell'attore americano. Negli ultimi mesi a Col del Buson, a un'ora da Misurina, sono stati trovati reperti collegati alla mummia e questo avrebbe attirato la curiosità di Brad Pitt. Secondo qualcuno, infatti, l'ex marito di Angelina Jolie starebbe pensando a un film proprio sulla storia della mummia bellunese e il motivo del suo arrivo in Italia sarebbe legato a questo nuovo progetto.