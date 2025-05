Brad Pitt rompe il silenzio sul divorzio da Angelina Jolie per la prima volta

Ascolta ora 00:00 00:00

Nato sul set del film Mr. and Mrs. Smith, l'amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie sembrava essere uno di quelli degni di una favola. Entrambi belli, ricchi e affascinanti, i due sembravano la nuova versione di quel principe e di quella principessa delle fiabe che, superate le avversità, riuscivano a coronare il loro sogno romantico. E poco importava se, all'epoca, Brad Pitt fosse ancora impegnato con la Jennifer Aniston di Friends: i Brangelina erano il futuro, e nessuno sembrava mettere in dubbio questa verità. Proprio per questo, soprattutto per una reputazione pubblica quasi idilliaca, sono stati molti quelli a rimanere sorpresi quando in rete è apparsa la notizia della separazione tra i due divi di Hollywood. Se, in un primo momento, si è scelto il silenzio stampa per salvaguardare la famiglia e la privacy, poco dopo sono cominciati ad emergere dettagli secondo i quali i problemi della coppia erano legati al comportamento di Brad Pitt, protagonista di scene di rabbia e violenza, dettate soprattutto dal suo consumo di alcol.

Brad Pitt, però, si è concentrato sulla sua sobrietà, sul suo cuore spezzato e sul suo lavoro, e proprio come aveva fatto Johnny Depp dopo l'affaire Amber Heard, aveva scelto il silenzio. Almeno fino a oggi. Protagonista di un servizio interamente dedicato a lui dalla rivista GQ - anche in vista dell'uscita dell'attesissimo film F1 che lo vede come protagonista - Brad Pitt ha parlato apertamente per la prima volta del suo divorzio da Angelina Jolie e di come ha vissuto tutte le conseguenze della separazione. Dopo il divorzio tra i due attori, l'avvocato di Angelina Jolie aveva affermato che la sua cliente era senza dubbio esausta per tutto quello che era accaduto, ma che era anche sollevata che le cose si fossero risolte, alla fine. A Brad Pitt, dunque, è stato chiesto se l'ufficializzazione del divorzio abbia cambiato qualcosa in lui, se qualcosa nella sua vita gli apparisse diverso o se anche lui provasse un senso di sollievo per la fine della "guerra burocratica" che ha preceduto l'ufficialità. Brad Pitt, che a dicembre compirà 62 anni, ha risposto che "non credo sia stata una cosa così importante. Era solo qualcosa che si è concretizzato. Legalmente." All'attore di Vento di passioni e Intervista col vampiro è stato anche chiesto se avesse calcolato appositamente di fare la sua prima apparizione pubblica con la sua nuova compagna Ines de Ramon durante una tappa della Formula 1. Pitt ha riso, asserendo che "non c'era niente di calcolato. Oh mio Dio, se vivi… quanto estenuante deve essere? Vivere facendo tutto questo genere di calcoli? No, la vita va avanti. Le relazioni vanno avanti."



Nel corso dell'intervista, Brad Pitt si è anche lamentato di come la sua vita sia sempre al centro dell'attenzione, sia sempre protagonista delle notizie di testate ed emittenti televisive. "La mia vita è nelle news da trent'anni. O una versione della mia vita, mettiamola così.

"disagio"

"in diverse situazioni, mentre facevo le cose che volevo davvero fare".

" Brad Pitt ha continuato a parlare di come l'attenzione per la sua vita sentimentale lo abbia spinto a provare unche ha dovuto fronteggiare