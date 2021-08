Mr. and Mrs. Smith, così nacque l'amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie

Mr. and Mrs. Smith è il film che andrà in onda questa sera alle 21.10 su Paramount Network e che è diventato famoso per essere stato il set galeotto che fece nascere l'amore tra Angelina Jolie e Brad Pitt, quest'ultimo all'epoca ancora legato sentimentalmente alla Jennifer Aniston di Friends.

Mr. and Mrs. Smith, la trama

John Smith (Brad Pitt) e Jane Smith (Angelina Jolie) sono una coppia con alle spalle cinque anni di matrimonio e che condividono la stessa professione: sono entrambi killer su commissione, mercenari che fanno soldi togliendo la vita ai bersagli selezionati. Tuttavia né John né Jane sanno che il proprio partner è un killer. I due, che si sono sposati dopo sole sei settimane dal primo incontro in Colombia, sono ora alle prese con una crisi matrimoniale che li spinge a cercare l'aiuto di un professionista che li segua in una vera e propria terapia. La situazione precipita quando i due vengono assegnati a uno stesso obiettivo: impedire che Benjamin Danz (Adam Brody) venga spostato in una diversa prigione rispetto a quella in cui si trova già. La missione fa sì che i due mercenari scoprano l'uno la vera identità dell'altra e che il committente dia ad entrambi la missione di uccidere l'altro. Quando John e Jane si rendono conto di non riuscire a uccidersi dovranno trovare un modo per affrontare la rabbia dei loro datori di lavoro.

La nascita dei Brangelina

Se il film By the sea aveva avuto il potere di "predire" la separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie, Mr. and Mrs. Smith è stato indicato per anni come il film che ha fatto incontrare due persone che sembravano essere destinate a stare insieme. E, in effetti, sembrava proprio che le stelle si fossero allineate per far sì che i due divi di Hollywood prendessero parte a questo progetto cinematografico. La pellicola diretta da Doug Liman all'inizio prevedeva infatti un altro cast. Come ricorda il sito dell'Internet Movie Data Base, all'inizio il ruolo di Mr. Smith doveva essere affidato a Johnny Depp. L'interprete di Jack Sparrow, però, fu costretto a rinunciare al progetto quando si rese conto di avere troppi impegni che non gli permettevano di essere sul set. A questo punto Depp venne sostituito con Brad Pitt, che si sarebbe dovuto confrontare con la Mrs. Smith scelta dalla produzione, che doveva essere interpretata da Nicole Kidman. Quando anche quest'ultima decise di laciare il progetto, anche Brad Pitt si tirò indietro, rinunciando al ruolo. Sembrava dunque che Mr. and Mrs. Smith fosse destinato a seguire un percorso ben diverso rispetto a quello preventivato. Il colpo di scena fu dato dall'entrata in scena di Angelina Jolie, che firmò per prestare il volto a Mrs. Smith. Una firma che, sempre secondo IMDB, convinse Brad Pitt a tornare sui suoi passi e a saltare di nuovo a bordo del progetto.

All'epoca Brad Pitt era ancora sposato con Jennifer Aniston, l'attrice che si apprestava a tornare sul set per l'ultima stagione di Friends, la serie televisiva che l'aveva lanciata. Come viene raccontato dal Mirror, Jennifer Aniston incontrò in un parcheggio Angelina Jolie, poco tempo prima che iniziassero le riprese di Mr. and Mrs. Smith. La testata inglese riporta che la Aniston avrebbe detto alla sua futura rivale in amore: "Brad è davvero entusiasta di lavorare con te. Spero che vi divertirete insieme" . Parole che sicuramente si ritosero contro Jennifer Aniston dal momento che suo marito finì con l'innamorarsi dell'altra donna. Nel 2005, infatti, Brad Pitt divorziò da Jennifer Aniston e ben presto i tabloid cominciarono ad essere pieni di scatti che ritraevano i futuri Brangelina in dolci effusioni. A lungo, secondo il Daily Mail, Angelina Jolie e Brad Pitt dissero di aver cominciato a frequentarsi solo dopo la separazione tra il protagonista di Vento di passioni e Jennifer Aniston. Soprattutto Angelina Jolie dichiarò che non avrebbe mai dato attenzioni a un uomo sposato, dal momento che aveva vissuto il dolore della madre, tradita ripetutamente da suo padre.