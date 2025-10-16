Brigitte Bardot operata per una grave malattia: "Condizioni preoccupanti"

Brigitte Bardot, leggendaria icona del cinema francese, da decenni impegnata nella difesa dei diritti degli animali, è ricoverata da tre settimane presso l’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia. La 91enne sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico nell’ambito di una grave malattia, come riportano fonti francesi tra cui Nice-Matin e Ici Provence. Secondo quanto trapelato, le condizioni di salute dell'ex attrice, ritiratasi da tempo dalle scene, sono definite “preoccupanti”, anche se resta la speranza di un miglioramento che le permetterebbe di tornare a casa nei prossimi giorni, nella sua residenza di Saint-Tropez.

Una vita tra cinema e impegno civile

Brigitte Bardot, nata il 28 settembre 1934, ha compiuto 91 anni poche settimane fa. Dopo una carriera folgorante negli anni '50 e '60, con ruoli che l'hanno resa una delle figure più iconiche del cinema mondiale, ha abbandonato la recitazione nel 1973 per dedicarsi interamente alla causa animalista. Nel 1986 ha fondato la Fondation Brigitte Bardot, un’organizzazione tuttora attiva nella lotta contro la crudeltà sugli animali, che ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica e a influenzare diverse legislazioni europee.

Precedenti problemi di salute

Non è la prima volta che Bardot affronta problemi medici seri: già nel gennaio 2023 era stata ricoverata per un’insufficienza respiratoria, ma era riuscita a riprendersi. Ora, secondo le fonti ospedaliere, il nuovo intervento è stato necessario in un contesto clinico più delicato, legato a una patologia definita “grave” ma non ancora resa nota ufficialmente.

Massima riservatezza

La famiglia e i rappresentanti della fondazione mantengono il massimo riserbo sulle condizioni attuali della

Bardot, chiedendo rispetto per la sua privacy. Tuttavia, l'apprensione cresce tra i fan di tutto il mondo, che da giorni si riversano sui social per lasciaree incoraggiamento alla diva.