Paura per la moglie di Bruce Springsteen, la rivelazione: ha un tumore

Tra poco più di un mese su Disney+ uscirà "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band", l'ultimo documentario sulla storia di Bruce Springsteen e della sua leggendaria band. Il docufilm è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival, in attesa del release in chiaro previsto per il prossimo 25 ottobre.

Il progetto cinematografico racconta la storia del cantautore e della sua band attraverso i concerti dell'ultimo tour con filmati inediti del backstage, prove live e dichiarazioni esclusive di Springsteen sugli oltre quarant'anni di carriera. Ed è proprio attraverso il docufilm che i fan hanno scoperto della grave malattia contro la quale sta combattendo da ormai sei anni la moglie di Bruce Springsteen.

Il mieloma multiplo

Entrata a fare parte della E Street Band nel lontano 1984, quando ancora si esibiva nei piccoli club americani, Patti Scialfa è una delle coriste dello storico gruppo del Boss, ma da ormai alcuni anni si faceva vedere raramente in tour e sui palchi dei concerti di Springsteen, tanto da scatenare voci e indiscrezioni su una presunta crisi coniugale con Bruce. A tenerla lontana dai concerti, in realtà, è stato il mieloma multiplo, una forma particolarmente aggressiva di tumore del sangue, che le è stato diagnosticato nel 2018. A raccontarlo è stata lei stessa in una parte del documentario, nella quale ha confessato: " È diventato difficile per me, molto faticoso. Nel 2018 mi hanno diagnosticato un mieloma ".

Il ritorno sul palco

Nel documentario Patti Scialfa non ha fornito particolari e dettagli sulle sue condizioni di salute, scegliendo di mantenere privata la parte più importante della sua battaglia per la vita. Ma la donna ha comunque voluto condividere con i fan il suo doloroso percorso: "Questa malattia condiziona il mio sistema immunitario quindi devo stare attenta a cosa scelgo di fare e dove scelgo di andare". Poi ha rivelato che nonostante il mieloma, lo stesso tumore che ha colpito il pianista Giovanni Allevi, continua a cantare quando il suo fisico glielo permette: " Ogni tanto posso andare a un concerto o due e cantare qualche canzone e quando l'ho fatto è stato un piacere.

Questa è la mia nuova normalità per me in questo momento e l’ho accettata". Accanto a lei c'è, saldamente, il marito Bruce Springsteen che Patti ha voluto ringraziare per la dedizione e l'amore riservatole in questo difficile momento.