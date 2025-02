Bruce Willis e la demenza. L'ex moglie Demi Moore: "Vi dico come sta adesso"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il prossimo 19 marzo Bruce Willis compirà 70 anni, e in tanti si domandano quali siano ad oggi le condizioni di salute del celebre attore. A informare i fan della situazione è stata ancora una volta Demi Moore, rimasta molto legata all'ex marito, al punto di essergli accanto in questi ultimi anni di malattia.

Willis soffre infatti di demenza frontotemporale, una malattia neurodegenerativa che gli è stata diagnosticata nel 2022 e che purtroppo non dà speranze, dato che si tratta di una condizione irreversibile e ingravescente. Parlando al Daily Mail, Demi Moore ha rivelato di far visita all'ex marito ogni settimana, così da essergli vicina e accertarsi della sua situazione. " Considerando i dati di fatto, al momento la sua situazione è molto stabile. L'ho già detto in precedenza, ma lo dico con sincerità: è fondamentale per chiunque si trovi ad affrontare questa situazione andare davvero incontro alle proprie esigenze e riceva affetto. E da quel posto provengono tanto amore e gioia ", ha dichiarato.

Per quanto riguarda le sue visite settimanali, la Moore ha rivelato alla rivista Variety: " Per me non ci sono mai stati dubbi. Io mi presento lì perché è questo ciò che fai per le persone che ami" . Indubbio il rapporto di profondo affetto rimasto fra i due attori, sposati dal 1987 al 2000. Malgrado il divorzio è infatti perdurato un rapporto di reciproca stima e affetto, portato avanti anche per il bene delle figlie. "C'è vita dopo il divorzio. C’è un modo per essere co-genitori con amore" , ha infatti aggiunto con convinzione.

Sulle condizioni di Willis si è espressa anche una delle figlie, ossia Rumer Willis, la primogenita. Parlando del padre mentre era ospite della trasmissione Loose Women ha infatti affermato: "Sta benissimo ". La giovane ha poi espresso preoccupazione per gli incendi che hanno interessato la California. Poi, riferedendosi alla propria famiglia ha aggiunto: "È molto unita e penso che la cosa più bella sia il modo in cui ci sosteniamo a vicenda ed è meraviglioso perché siamo davvero un'unità".

Di recente Emma Heming, moglie di Bruce Willis, ha pubblicato sui social un video in cui vediamo l'attore ringraziare i poliziotti di Los Angeles per il duro lavoro compiuto durante l'emergenza incendi.