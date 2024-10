"Bisogna essere realisti". Demi Moore rompe il silenzio e gela i fan di Bruce Willis

Immagine dal profilo Instagram di Demi Moore

Demi Moore rompe il silenzio e riferisce al pubblico delle attuali condizioni di salute dell'ex marito Bruce Willis, al quale è rimasta molto legata. Le sue, purtroppo, non sono buone notizie. Il celebre attore, affetto da demenza, sarebbe stabile, ma non ci sono possibilità di recupero e la stessa artista invita tutti ad essere realisti.

Le parole che gelano i fan

Ospite dall'Hamptons International Film Festival del 2024 tenutosi domenica 13 ottobre, Demi Moore è tornata a parlare dello stato di salute di Bruce Willis, con il quale è stata sposata da novembre 1987 fino al 2000. La coppia ha avuto tre figlie - Rumer (1988), Scout LaRue (1991) e Tallulah Belle (1994) - e, malgrado la separazione, è rimasta unita da un ottimo rapporto. Dopo la diagnosi di demenza, non è stato infrequente vedere la Moore insieme a Willis e alla sua nuova famiglia. Bruce Willis, oggi sposato con Emma Heming Willis, ha quindi potuto contare anche sull'appoggio dell'ex compagna, che gli è rimasta vicino.

Alla richiesta di informazioni sulle condizioni di salute di Willis, la Moore ha risposto, come riportato da People: " La malattia è ciò che è la malattia. E penso che tu debba accettare profondamente ciò che è". E poi: "Per come è adesso, è stabile ". L'attrice ha aggiunto: "Ciò che incoraggio sempre a fare è semplicemente prenderli per come sono. Quando ti aggrappi a ciò che era, penso che sia una partita persa. Ma quando ti presenti per incontrarli per come sono, c'è grande bellezza e dolcezza".

Parole che hanno colpito i fan di tutto il mondo che amano molto Bruce Willis. L'attore sarebbe quindi stabile, ma non tornerà come un tempo. Una realtà probabilmente già nota ai più, ma comunque difficile da accettare.

La malattia

Era marzo 2022 quando la famiglia di Willis ha fatto sapere che l'attore stava combattendo contro l'afasia, un particolare disturbo del linguaggio che impedisce di comunicare correttamente. Successivamente è arrivata la terribile diagnosi: Demenza frontotemporale.

La malattia, non molto comune, rientra nell'ambito delle patologie neurodegenerative e interessa in particolar modo i lobi frontali, che regolano le aree del comportamento e del linguaggio.

La malattia sta lentamente, ma inesorabilmente, progredendo. In questa dura e dolorosa battaglia, Bruce Willis è però sostenuto dall'amore incrollabile di tutta la sua famiglia.