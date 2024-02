"Bulletta", "Fatichi a parlare italiano". Rissa social tra Fedez e Selvaggia Lucarelli

È di nuovo scontro a distanza tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. Dopo la puntata di Muschio Selvaggio, nella quale sono stati ospiti Marco Travaglio e Daniele Capezzone, il rapper e Selvaggia Lucarelli hanno dato il via a una rissa social con sfottò, critiche e provocazioni. Tutto sotto l'occhio attento dei rispettivi follower.

A dare il via all'ennesima bagarre tra i due è stato l'ultimo episodio del podcast di Fedez, dove il tema principale è stato Selvaggia Lucarelli e le sue inchieste. Il rapper pensava di avere teso una trappola all'editorialista del Fatto Quotidiano sulla collega, ma alla fine è rimasto bruciato e ha incassato diversi affondi di Travaglio, uno su tutti quello relativo alla moglie Chiara: "Ce l'hai con lei (Lucarelli, ndr) perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi". Così, a fine puntata, sui social si è scatenato il botta e risposta tra Fedez e Selvaggia Lucarelli.

I commenti di Selvaggia Lucarelli

" Pensate l'ego di uno che fatica a parlare in un italiano dignitoso e invita Marco Travaglio pensando che sia l'imboscata del secolo. Alla voce 'farsi del male da solo' troveremo sempre questo video da qui al giorno in cui il sole si spegnerà" , ha scritto su Instagram Selvaggia Lucarelli, condividendo uno spezzone del dibattito tra Travaglio, Capezzone e Fedez, dove il rapper sbaglia persino un termine e viene corretto da Travaglio tra le risate generali. Nelle storie del suo profilo, poi, la Lucarelli ha proseguito contro Fedez: " Solidarietà a Chiara Ferragni che pagherà centinaia di migliaia di euro tra consulenti, legali e task-force per poi ritrovarsi accanto un tizio che invita nel suo podcast Marco Travaglio convinto di: tendergli un'imboscata; possedere dialettica e cultura tali da uscirne vincente anziché bofonchiare: 'Però Selvaggia è cattiva'; convincere qualcuno che il problema sia la storia dello squalo e non il Pandoro; convincere che lui si ponga il problema della protezione dei fragili sul web, quando mostra i suoi minori dall'ecografia in poi e nelle situazioni più intime e private ".

La provocazione di Fedez sui social

Nello stesso momento in cui Lucarelli stava pubblicando le sue considerazioni, Fedez è tornato all'assalto, invitandola nel suo podcast: " Vabbè tutto bello, ma quando vieni o continui a nasconderti dietro Travaglio? ". Poi, tirando fuori la storia del ragazzo attaccato da uno squalo, che aveva chiesto un confronto con Selvaggia Lucarelli, l'ha incalzata: " Si parla civilmente, si dibatte civilmente, come sempre invece ha un atteggiamento da bulletta che si nasconde dietro alle Stories. Quindi la domanda è: vieni o non vieni? Troppo facile fare la bulletta su Instagram, ma non credo che verrà" . Poi il rapper ha dedicato alcune storie a Marco Travaglio e ai suoi libri contro Berlusconi: "Beh a lui non piace fare processi agli assenti".

Il rifiuto al confronto diretto

Il botta e risposta a distanza è proseguito sull'account di Selvaggia Lucarelli, la quale ha condiviso una serie di commenti di utenti del web, che ironizzavano sulla figuraccia fatta dal rapper nell'ultima puntata di Muschio Selvaggio con Travaglio e Capezzone, aggiungendo una postilla: "Non si rende conto che così ridicolizza sé stesso e, cosa ancor più grave, fa ridicolizzare dai suoi ospiti sua moglie che non ha bisogno di altri danni reputazionali". Poi ha ribadito il suo "no" a un confronto diretto a Muschio Selvaggio: "Il suo ego gli impedisce di capire che forse non sento l'esigenza di andare a confrontarmi sulle mie inchieste con lui. Per me è un fenomeno, non un interlocutore".