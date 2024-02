"È una tua fissazione...". La lite tra Fedez e Travaglio sulla Lucarelli

Scontro acceso tra Fedez e Marco Travaglio nell'ultima puntata di Muschio Selvaggio pubblicata su Youtube questo pomeriggio. Dopo alcuni stralci che erano già usciti negli scorsi giorni sui social, l'episodio integrale del podcast ideato dal cantante ha messo in sceno un litigio infuocato tra due personaggi che - almeno fino a qualche mese fa - erano stati in buonissimi rapporti. Tutto parte dal discorso introdotto volutamente proprio dal conduttore in merito alla storia di Matteo, il ragazzo che ha avuto la gamba mangiato da uno squalo in Australia e la conseguente raccolta fondi aperta dagli amici e sulla quale Selvaggia Lucarelli aveva fatto un'inchiesta sul Fatto Quotidiano. Il cantante riporta le parole del ventenne, che aveva pensato di suicidarsi dopo lo shitstorm ricevuto a seguito di quell'articolo, e che denunciava in quel pezzo delle falsità, condite da giudizi personali (" Voci di corridoio mi dicono che sia antipatico ") che non avrebbero centrato nulla con la vicenda.

Dopi circa tre quarti d'ora in cui il fair play e lo scambio di convenevoli l'avevano fatta da padrona, Travaglio prende la parola, premettendo: " Sappiamo a tutti che a Fedez sta sui co...ni la Lucarelli perché ha beccato Chiara Ferragni ". Poi difende l'editorialista che scrive sul giornale che dirige: " L'articolo riguarda un filone nobile del giornalismo che riguarda la difesa dei consumatori. Sui social i casi di monetizzazione del vittimismo si sono moltiplicati, per cui è molto importante affrontarli - dichiara Travaglio -. Se un gruppo di persone vuole fare un crowfounding deve rendicontare l'obiettivo, l'utilizzo che si è fatto sui fondi e spiegare i motivi per cui la gente dovrebbe versare dei soldi per un'operazione già finanziata da un'assicurazione sanitaria privata e da ulteriori interventi avvenuti dalla sanità pubblica ". Le divergenze sul tema Lucarelli si fanno sempre più evidente tra i due, tant'è che il discorso si sposta inevitabilmente anche sulla storia di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano poi suidatasi dopo le polemiche mediatiche su una recensione omofoba probabilmente falsa. Il caso scoppiò da un post di Lorenzo Biagiarelli, compagno della Lucarelli.