"C'è uno scoop bomba". L'indiscrezione sul libro di Ilary Blasi

Mentre sul web si rincorre la voce di una possibile ospitata di Francesco Totti al prossimo festival di Sanremo, i fan di Ilary Blasi sono in agitazione per l'imminente uscita del suo libro "Che stupida, la mia verità". Dopo il docufilm "Unica" uscito su Netflix a novembre, la conduttrice promette di fare nuove scottanti rivelazioni sulla fine del suo matrimonio con l'ex capitano della Roma e di togliersi ancora qualche sassolino dalle scarpe sui presunti tradimenti dell'ex.

L'autobiografia di Ilary Blasi

Nella biografia del suo amore con il Pupone - 228 pagine edite da Mondadori in uscita il 30 gennaio - Ilary Blasi torna a parlare di come si è spento il sentimento tra lei e Francesco e di quanto i gossip, i silenzi e gli inganni abbiamo minato il loro matrimonio, portando i due coniugi alla rocambolesca rottura. "Sono stati dodici mesi orribili, ma anche intensi, in cui ho scoperto me stessa, le mie risorse. Sono sopravvissuta ma non solo: sono ancora in piedi", ha scritto Ilary Blasi nel suo libro, anticipando che nel volume ci sarà un finale a sorpresa. Se sia una strategia per incentivare le vendite del suo libro non è chiaro, ma la giornalista Francesca Barra, che modererà l'incontro tra Ilary Blasi e il pubblico alla prima presentazione dell'autobiografia a Milano, ha confermato che nel libro c'è un vero e proprio scoop.

L'anticipazione di Francesca Barra

"Per il momento posso dire che c'è una bomba dentro. Sì, una bomba", ha rivelato la Barra durante l'ospitata a La vita in diretta, dove Alberto Matano le ha chiesto qualche anticipazione sul contenuto della biografia della Blasi. Sulla natura dello scoop, però, la giornalista non si è sbilanciata, alimentando l'alone di mistero: "A proposito della bomba posso solo dire che se Totti sarà a Sanremo magari potrà rispondere a quello che Ilary ha scritto nel libro. No, non sul palco del Teatro Ariston, prima o dopo, nei giorni di Sanremo, se ci andrà. Ma sul libro posso dire che sarete stupiti", ha aggiunto Francesca Barra.

In attesa di sapere quale bomba sgancerà Ilary Blasi, la giornalista ha rivelato che a scrivere il libro sarebbe stata proprio la conduttrice e non un ghostwriter: "Posso dire che l'ho letto tutto e ho rintracciato la sua stessa identica modalità di comunicare. Poi non sono il suo ufficio stampa e la devo solo presentare da giornalista imparziale. Però ammetto che nel leggerlo ho ritrovato la sua stessa modalità di comunicare e parlare". Dunque, i fan dovranno attendere ancora un po'.