Dopo il docufilm Ilary Blasi esce a sorpresa con la biografia sull'addio a Totti

Un docufilm non bastava a Ilary Blasi per raccontare la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Ci voleva un libro. Così, in questi mesi lontano dal clamore mediatico e in rigoroso silenzio, ha scritto la biografia della sua storia d'amore nata agli inizi degli anni 2000 e terminata nel peggiore dei modi nel 2022. "Che stupida. La mia verità" uscirà nelle librerie il prossimo 30 gennaio e promette di fornire maggiori dettagli sull'amore tra Ilary e Totti e persino qualche chicca inedita.

L'annuncio dell'uscita del libro

Ad annunciare l'uscita della biografia è stata Ilary Blasi attraverso la sua pagina Instagram. "Gli amici mi chiamano Ice Princess, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro", ha esordito sui social la conduttrice dell'Isola dei famosi, prossima al ritorno in tv proprio alla guida del reality. "La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l'azione, in caso di imprevisti", scrive ancora su Instagram la Blasi annunciando l'uscita del suo libro, scritto per Mondadori e chiudendo: "Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì. "Che stupida" è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso".

Le anticipazioni del libro

La storia non è di certo inedita. La storia d'amore tra il capitano della Roma e l'ex letterina di Passaparola è stata sotto gli occhi del pubblico sin dall'inizio. La passione, i figli, la famiglia, le vacanze a Sabaudia, il calcio, la tv e le gag sono state raccontate ovunque si parlasse di cronaca rosa. Ma la biografia di Ilary Blasi "Che stupida. La mia verità" promette di svelare la parte più intima e privata della conduttrice con un racconto più emotivo di quanto visto nel docufilm di Netflix Unica. "In queste pagine intense e sincere, Ilary Blasi si mette a nudo raccontando ombre e luci della sua favola d’amore", si legge nella prefazione del volume, dove al centro della storia c'è soprattutto la fine del matrimonio a causa del tradimento di Totti con Noemi. "Sono stati dodici mesi orribili, ma anche intensi, in cui ho scoperto me stessa, le mie risorse. Sono sopravvissuta ma non solo: sono ancora in piedi", ha dichiarato Ilary.

L'estratto dal libro

Il libro, 228 pagine in tutto, si apre con un'immagine del momento esatto nel quale Ilary Blasi ha capito che il suo matrimonio si stava dissolvendo: "Ai primi di novembre mi addormentai tra le braccia di Francesco, la mattina dopo mi svegliai con uno che gli assomigliava molto, ma non era lui. Schivo, distante, assente, in cerca di pretesti per uscire: una cena con gli amici, una partita a carte o a calcetto, il padel". Poco importa che la versione di Totti sia stata già raccontata nella famosa intervista rilasciata al Corriere a settembre 2022 e che Ilary abbia replicato con il docufilm su Netflix. La sua biografia è l'ennesima tappa di una storia vissuta e terminata sotto ai riflettori, ma anche un modo per monetizzare la fine di un amore.