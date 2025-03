"È caduta anche l’amicizia”. Adani e quella rivelazione su Bobo Vieri: ecco cosa ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla chiusura inaspettata e dolorosa della Bobo Tv al rapporto con Antonio Cassano, passando attraverso le polemiche con Bobo Vieri e il suo “esibizionismo” sui social. Lele Adani si è raccontato durante l’ultima puntata del programma Hot Ones di Alessandro Cattelan. Non sono mancati i retroscena, le spiegazioni dei problemi affrontati con Vieri e le delucidazioni sul suo rapporto con il calcio e con la comunicazione.

“Non avrei mai interrotto neanche sotto tortura quel percorso, sono stato costretto: ho dovuto accettarlo e sono ripartito con Viva El futbol. Da una cosa negativa è nata una benedizione: siamo molto più compatti ora”, esordisce l’ex calciatore e l’opinionista di RaiSport. Il riferimento, più o meno velato, è alla chiusura della Bobo Tv e il conseguente dissidio con Vieri. “Ci siamo connessi alle persone, abbiamo dato conforto nel periodo del lockdown del Covid. Ora con Vieri è caduta anche l’amicizia”, ha ricordato. Poi, a stretto giro, ha aggiunto: “Non si vorrebbero vivere certi momenti, ma si è costretti ad accettarli.

Un rapporto diametralmente opposto rispetto a quello con Antonio Cassano. “Lui non si gestisce, anche in privato non fa prigionieri. Ha solo un lato e quello non lo negozi, io gli voglio bene per quello, anche se non sono sempre d’accordo con lui: la diversità è un valore”, spiega Adani andando a rivelare quella che è la sua amicizia con l’ex calciatore.

Non manca ovviamente un riferimento alle ultime bufere social che lo hanno travolto. A partire dal rapporto con gli haters, spesso presenti tra i commenti dei suoi canali social. “L’hater lo mando anche a quel paese, ma resto grato per la partecipazione. A me piace creare interesse, spronare, aprire la mente, poi il confronto fa parte di una comunicazione efficace”, ha sottolineato Adani.

Che poi, concludendo, ha voluto mandare un messaggio ai competitor: “La credibilità arriva se sei obiettivo, io non sono servo di nessuno, cerco di essere onesto e corretto.e il lupo non lo addomestichi, non lo porti al circo”.