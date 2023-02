"Inaccettabile". Carlo III licenzia due cameriere per il "calzino-gate"

Re Carlo III sarebbe piuttosto contrariato a causa di una caduta di stile diventata virale e che ha fatto sorridere l’opinione pubblica internazionale a poche settimane dall’incoronazione: la vicenda del “sock gate” , ovvero il caso del calzino bucato. Sua Maestà, forse arrabbiato per essere stato coperto di ridicolo, avrebbe fatto saltare le prime teste, licenziando due cameriere forse un po’ troppo sbadate.

Un passo falso con un calzino bucato

Lo scorso 9 febbraio re Carlo III e la Regina consorte Camilla hanno visitato la storica moschea di Brick Lane, nell’East London. Un appuntamento che fa parte del progetto di rafforzamento di una società britannica inclusiva e multiculturale, a cui Sua Maestà terrebbe molto. Per entrare nella moschea, in rispetto alla tradizione religiosa islamica, il sovrano ha tolto le scarpe, rivelando al mondo intero un terrificante buco nel calzino. I fotografi non hanno perso tempo a immortalare il dettaglio davvero poco regale, suscitando l’imbarazzo di Carlo e Camilla.

In realtà la figuraccia è stata ben presto ridimensionata: il Telegraph ha messo in evidenza l’inclinazione al risparmio del re, che preferisce il riciclo e il rammendo all’acquisto di nuovi capi (possiede cappotti che hanno anche 40 anni) e accessori e alla più definitiva pulizia dell’armadio. Uno stile di vita più sostenibile che mirerebbe soprattutto al rispetto dell’ambiente, oltre che alla discrezione e alla parsimonia. Senza contare che un buco nel calzino è quanto di più normale, ovvio nella vita di ognuno di noi.

Qualcosa che potrebbe perfino suscitare simpatia nei confronti del re, umanizzandone ancora di più l’immagine e, di conseguenza avvicinandolo alle persone comuni. A tal proposito l’Express ha riportato alcun commenti degli utenti social: “Il re Carlo è davvero uno di noi. La maggior parte di noi ha almeno un paio di calzini con un buco” , ha scritto Beth Parker. “Proprio come noi!”, ha esclamato Stephen Taylor. Carlo III, però, non sarebbe del tutto d’accordo con questa prospettiva.

Due cameriere “colpevoli” di scarsa attenzione?

Sua Maestà non avrebbe per niente gradito l’incidente del calzino bucato, considerandolo una pecca sul suo percorso verso la cerimonia d’incoronazione, il prossimo 6 maggio. Un errore imperdonabile, una caduta di stile che non doveva verificarsi. Per questo, dice Il Messaggero, Carlo III avrebbe incaricato la Regina consorte Camilla di licenziare "due delle responsabili dell'armadio regale" , cioè le due cameriere che si sarebbero rese colpevoli di una distrazione intollerabile: il re, infatti, è sempre sottoposto allo scrutinio del pubblico e, di conseguenza, la sua immagine deve essere sempre all’altezza del suo ruolo. Il “calzino gate” avrebbe distolto l’attenzione da una visita importante, dal tentativo di Carlo di costruire un regno saldo dopo quello, lungo e indimenticabile, di Elisabetta II.

Le due cameriere, però, sarebbero al servizio della Corona da decenni e sarebbero state molto vicine alla defunta monarca. Dunque la notizia del loro presunto licenziamento potrebbe trasformare un episodio divertente, per cui Carlo è già stato giustificato, in qualcosa di spiacevole. Un errore può capitare a tutti. Di certo se le due signore, forse mandate via dal Palazzo con disonore, hanno lavorato accanto alla regina Elisabetta per tanti anni non è stato per caso o per il buon cuore della monarca. Per questo viene da chiedersi se non fosse più corretto (e conveniente per Carlo III) dar loro un’altra possibilità.