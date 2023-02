Camilla, Saverio e Gabriele: chi sono i figli di Maurizio Costanzo

È grande il cordoglio per la morte di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì all'età di 84 anni. Il mondo dello spettacolo ha perso uno dei suoi grandi protagonisti, un genio in grado di rivoluzionare il linguaggio del piccolo schermo e di riconoscere il talento a occhio nudo. Il giornalista lascia Maria De Filippi - sposata nel 1995 - e tre figli: Camilla, Saverio e Gabriele.

I primi due figli - Camilla e Saverio - sono nati dall'unione con la giornalista Flaminia Morandi, sua coniuge dal 1973 al 1984. Il terzo, Gabriele, è stato invece adottato insieme a Maria De Filippi. Tutti e tre hanno deciso di ripercorrere in qualche modo le orme dei genitori e di lavorare nel campo artistico, tra grande e piccolo schermo.

Chi sono i figli di Maurizio Costanzo

Nata nel 1973, Camilla Costanzo è una apprezzata sceneggiatrice Rai. Carattere molto riservato, anche per questo motivo si è mostrata raramente durante gli eventi pubblici. Tanti i lavori firmati per la televisione di Stato, un grande orgoglio per il padre Maurizio: "Riesce a conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri" , le sue parole in una recente intervista.

Classe 1975, Saverio Costanzo è probabilmente il più famoso dei tre figli del giornalista. Regista e sceneggiatore, ha lavorato sia per il grande che per il piccolo schermo. L'esordio risale al 1999 con il documentario "Caffè Mille Luci, Brooklyn, New York", seguito tre anni più tardi da "Sala rossa", dedicato all'attività quotidiano del Pronto Soccorso del Policlinico di Roma. Poi il passaggio alla finzione con quattro lungometraggi: "Private" (2004), "In memoria di me" (2007), "La solitudine dei numeri primi" (2010) e "Hungry Hearts" (2014). Quest'ultimo è stato presentato in concorso al Festival di Venezia, dove ha vinto due Coppe Volpi per le interpretazioni di Adam Driver e Alba Rohrwacher (sua attuale compagna). Infine, la serialità con "In Treatment" e il successo de "L'amica geniale".

Gabriele Costanzo è stato adottato nel 2002 dopo un periodo in affido. Come anticipato, anche lui ha deciso di lavorare nel mondo dello spettacolo ed è spesso protagonista come autore dei programmi di maggior successo di Maria De Filippi. In particolare, è uno dei volti di spicco della redazione di "Uomini e Donne". Anche lui come Camilla è molto riservato e non ha mai rilasciato interviste, prediligendo la privacy più totale.