"Ha inventato una nuova tv". Il mondo dello spettacolo saluta Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha rivoluzionato la televisione in Italia, portando nel nostro Paese quell'impostazione tipica del talk show americano. Il suo salotto è stato per decenni il luogo in alto e basso si sono uniti e confrontati, ognuno a modo suo, senza archetipi e pregiudizi. Non sono mancate le polemiche, e forse anche per fortuna, non sono mancati ci colpi di teatro sul palco del teatro Parioli diventato iconico grazie al Maurizio Costanzo Show. Maurizio Costanzo ha avuto la capacità di portare nelle case degli italiani la cultura più alta senza i fronzoli e le sovrastrutture, per farla arrivare a tutti in modo semplice e comprensibile. Oggi, il mondo dello spettacolo e della tv piangono uno degli ultimi decani dell'intrattenimento italiano: giornalista, sceneggiatore, paroliere, conduttore, attore, scrittore. A seguito della sua morte, Mediaset ha annunciato che la puntata odierna di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi non andrà in onda.

" Non lo sapevo e sono senza parole, è una notizia dolorosissima. È stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare. È un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati... Un uomo completo ", ha dichiarato all'Adnkronos Pippo Baudo, che con Costanzo ha condiviso tanto nel corso dei decenni. Dai social, invece, arriva il ricordo di Gianni Morandi: " È un grande dolore. Ci conoscevamo da semore, gli volevo bene. Ciao, Maurizio ". Barbara d'Urso, conduttrice Mediaset, dai social scrive: " Ha scritto la storia della televisione, della musica, del giornalismo e dello spettacolo... Una persona con un'intelligenza superiore. Un grande, in tutti i sensi... Ciao Maurizio ".