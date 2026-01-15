La cantante dei Jalisse ricoverata in ospedale dopo un intervento chirurgico: come sta Alessandra Drusian

Archiviata l'ennesima porta chiusa a Sanremo, la 29esima nella storia dei Jalisse vincitori dell'edizione del 1997, la cantante Alessandra Drusian ha deciso di prendersi una pausa dagli impegni professionali con l'obiettivo di affrontare finalmente un problema di salute la cui risoluzione era stata rimandata per troppo tempo.

L'artista ha tenuto anche in questi giorni un filo diretto coi propri fan, condividendo con loro le foto scattate in ospedale durante il ricovero successivo a un delicato intervento chirurgico all'anca a cui ha dovuto sottoporsi la scorsa settimana. Nonostante le difficoltà che chiaramente comporta subire un'operazione, la Drusian ha voluto rassicurare tutti circa il buon esito dell'intervento chirurgico e le sue condizioni di salute.

"Finalmente mi sono decisa e mi sono presa una pausa per pensare alla mia salute" , ha scritto in un breve post la cantante dei Jalisse caricando sul proprio profilo Instagram alcuni scatti effettuati durante la degenza, "l'8 gennaio ho subito un intervento di protesi all'anca" . Un problema noto da tempo ma che era stato rimandato più volte nella speranza di evitare l'operazione: "Ho tenuto duro per 5 anni pensando di poter risolvere con fisioterapia, infiltrazioni e antidolorifici, ma alla fine non c'erano altre soluzioni" , precisa ancora l'artista, la quale ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine nei confronti dello staff medico che si è amorevolmente occupato di lei in ospedale. "Ringrazio il Dott. Baldini Andrea e tutta l’equipe della Casa di Cura Villa Betania e l’anestesista che porta il nome del mio caro papà Eugenio" , scrive ancora la cantante. "Ora sono a casa, cococcolata dalla mia famiglia, che è la medicina più efficace" , aggiunge in conclusione Alessandra, "grazie davvero".

Una volta fatto ritorno dal marito e collega Fabio Ricci, con cui è sposata dal 1999, la Drusian dovrà seguire prima un periodo di riposo e successivamente la riabilitazione necessaria per tornare alla normalità. I Jalisse dovevano essere ospiti di Caterina Balivo nell'odierna puntata de "La Volta Buona", ma ovviamente ha potuto prendervi parte esclusivamente Fabio.

Sotto il post in tanti hanno voluto lasciare un messaggio di incoraggiamento all'artista, in primis

"Ale, sei stupenda anche così"

"Hai superato una prova molto molto forte. Auguri di pronto e totale recupero! Un abbraccio immenso"

proprio la Balivo:, ha scritto la conduttrice., ha commentato una fan.