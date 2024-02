Sono tanti gli uomini che Alba Parietti ha stregato nel corso della sua vita. Ma tra amori veri - Franco Oppini, Stefano Bonaga e Giuseppe Lanza di Scalea - e fugaci passioni, c'è una sola storia d'amore che ha dominato le riviste di gossip, quella con Christopher Lambert. La showgirl e l'attore vissero un breve ma intensa relazione nell'estate del 1996 e dopo l'addio, a distanza di vent'anni, tra loro ci fu un ritorno di fiamma, che ha fatto sognare gli amanti della cronaca rosa.

La crisi con Bonaga

È il 1996. Alba Parietti è uno dei volti più popolari della televisione italiana ma si presenta al grande pubblico in versione cantante, pubblicando un album omonimo "Alba" e presentando il singolo "Purtroppo è amore" alle selezioni per il festival di Sanremo, ma viene scartata. Dal punto di vista sentimentale, Alba è legata da cinque anni al filosofo e docente universitario Stefano Bonaga, ma le cose tra loro non sembrano funzionare. La showgirl si sente data per scontata dal compagno, poco amata e questo segna l'inizio della fine della loro lunga relazione.

L'incontro con Lambert

Alba parte per Capri con alcuni e è ospite di Diego Della Valle nella sua residenza sull'isola Azzurra. Durante una cena conosce Christopher Lambert, che è in Italia per girare il film Nirvana di Gabriele Salvatores, e tra i due scocca la scintilla. La chimica tra loro è fortissima. Alba è fidanzata con Bonaga ma non disdegna il corteggiamento serrato dell'affascinante attore e, proprio sulla terrazza della villa di Capri, cede alla passione. Tra loro c'è un bacio intenso e passionale che segna l'inizio della loro breve ma intensa storia. "Mi innamorai, dicevo da due anni a Bonaga che se andava avanti così mi sarei scocciata. L'avevo avvisato del corteggiamento, lui mi disse 'prego si accomodi' e io l'ho fatto accomodare", rivelò la showgirl anni dopo.

I mesi della passione

Alba e Christopher sono travolti dalla passione e vivono un'estate travolgente tra feste, notti d'amore e puro divertimento. "Tra noi c'era un'alchimia perfetta sessualmente e intellettualmente. Eravamo semplicemente compatibili. Fu l'estate più bella e speciale della mia vita", rivelerà solo in seguito la Parietti. La coppia sceglie di convivere insieme sin da subito facendo la spola tra una suite dell'hotel Milan, dove alloggia Lambert, e l'abitazione di Alba a Basiglio. Le riviste scandalistiche gli dedicano decine di copertine e numerosi articoli e il gossip decolla. "Christopher è attento, presente, mi chiama appena può dal set, gioca con mio figlio come fosse un bambino anche lui, dolce, amorevole, bellissimo… insomma un Highlander!", confessa Alba, senza curarsi dell'invidia, che però inizia a minare il loro rapporto.

I primi segnali di crisi

"Tienilo stretto è un infedele", gli suggerisce Eva Grimaldi attraverso le pagine del settimanale Gente, ma Alba non è ingenua e sa di avere a che fare con un uomo bellissimo e coinvolgente, ma anche "pericoloso" e, nonostante la passione bruci tra loro, l'idillio si spezza. I due si allontanano e la tensione viene percepita anche dalla stampa. I paparazzi li pressano e Alba e Christopher litigano pesantemente durante un weekend a Saint Tropez a fine estate, così si dicono addio.

Le vite proseguono distanti

L'addio li porta lontanissimi fisicamente e sentimentalmente. Alba Parietti conosce il principe Giuseppe Lanza di Scalea e si lega a lui per otto lunghi e intensi anni. Lambert invece si innamora dell'attrice Jaimyse Haft, che diventa sua moglie nel 1999, ma il matrimonio dura solo un anno e per lui seguono solo brevi relazioni.

Il ritorno di fiamma vent'anni dopo

Dicembre 2015, Alba Parietti e Christopher Lambert si incontrano fortuitamente a Torino, dove l'attore sta girando un film e la passione riesplode. Lei ha 54 anni e è reduce dalla fine della relazione con Lanza di Scalea, Christopher è alla soglia dei 60 anni ma ha lo stesso fascino di vent'anni prima e il ritorno di fiamma è inevitabile. La coppia si frequenta di nascosto tra la Francia e l'Italia tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016. Alba Parietti va al Festival di Sanremo ma poi si rifugia da lui in Costa Azzurra e le voci sulla ritrovata sintonia iniziano a circolare nell'ambiente dello spettacolo e i paparazzi li scoprono. "La vita mi ha regalato dopo 20 anni la più delle sorprese. Non voglio dire da quando siamo tornati insieme e non ho intenzione di parlare del matrimonio", racconta sulle pagine del settimanale Oggi quando la storia diventa pubblica.

Insieme a Courmayeur poi a Ballando

Alba e Christopher vivono a pieno l'amore ritrovato e vengono fotografati innamorati e complici prima a Courmayeur, dove la showgirl è di casa e poi a diversi eventi pubblici. I settimanali scandalistici danno per certe le nozze, ma i diretti interessanti non confermano né smentiscono le voci. L'arrivo della primavera non cambia le cose tra loro e la partecipazione della Parietti a Ballando con le stelle consente al pubblico di capire qualcosa di più della loro relazione. Alba è raggiante e Christopher la segue da vicino, andando addirittura ospite nell'ottava puntata, dove i due si lasciando andare a tenerezze e baci davanti alle telecamere.

Il nuovo addio

Come era già successo vent'anni prima, però, tra Alba e Christopher l'idillio finisce dopo appena cinque mesi d'amore. A rivelarlo è lei stessa durante un'intervista rilascia al settimanale Chi: "Sono tornata single. Mi sono resa conto che non era la favola che ci eravamo illusi di rivivere. L’amore ha bisogno di quotidianità, di scambi continui, Christopher vive troppo in velocità". Nonostante l'addio Lambert e la showgirl rimangono in buoni rapporti e Alba non rivelerà i dettagli della rottura. Oggi la Parietti è felice al fianco del manager delle Poste, Fabio Adami, mentre della vita sentimentale di Lambert si sa solo che per alcuni anni è stato legato all'attrice italiana Camilla Ferranti.