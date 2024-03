La villa di Cara Delavigne distrutta da un incendio. Le immagini choc

Le immagini aeree trasmesse dalle emittenti televisive americane sono scioccanti. Della lussuosa villa da 7 milioni di dollari di proprietà di Cara Delavigne non rimane quasi niente. L'incendio, che è divampato nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 marzo nel quartiere Studio City di Los Angeles, ha distrutto completamente l'immobile dove la modella statunitense viveva da anni. Quando I vigili del fuoco, che sono stati allertati da una telefonata arrivata in piena notte, sono arrivati sul posto si sono immediatamente accorti della gravità della situazione.

Il devastante incendio

"Una stanza situata sul retro della proprietà aveva preso fuoco, sebbene la possibile causa non è chiaro in questo momento", riferisce il sito TMZ, uno dei primi a raccontare quanto accaduto a Los Angeles. Secondo il racconto dei pompieri intervenuti sul posto per domare le fiamme "l'incendio si è propagato in soffitta, provocandone il parziale crollo". I vigili del fuoco hanno impiegato più di due ore per contenere il devastante rogo e al momento ci sarebbero anche alcuni feriti, rimasti intossicati dalle esalazioni. Ingente il dispiego di forze. Sul posto si è reso necessario l'intervento di novanta vigili del fuoco, tredici mezzi e quattro ambulanze.

Le parole di Cara Delavigne

Cara Delavigne non era a Los Angeles, quando la sua villa è andata a fuoco. La modella si trovava a Londra per impegni di lavoro ma è rientrata immediatamente negli States. Sui suoi canali social la top model ha condiviso immagini scioccanti del devastante incendio, che ha distrutto la sua abitazione e inizialmente aveva fatto intendere che i due gatti persiani, che vivevano con lei nella casa, fossero morti bruciati nel rogo. Poche ore fa, però, Cara Delavigne ha condiviso una foto dei due felini, confermando che i vigili del fuoco sono riusciti a salvare i due animali dall'incendio. " Il mio cuore si è spezzato oggi... Non posso crederci. La vita può cambiare in un batter d'occhio. Quindi apprezza ciò che hai", ha scritto su Instagram, concludendo: "Grazie dal profondo del mio cuore a tutti i vigili del fuoco e alle persone che si sono presentate per aiutare" .

La villa da 7 milioni di dollari

La villa di Los Angeles di Cara Delavigne era finita sulla copertina di Architectural Digest nel 2021. Costruita originariamente nel 1941 per la famiglia Von der Ahes, fondatori della catena di supermercati Vons, la villa in stile country inglese, venne acquistata da Cara Delavigne nel 2019 e sottoposta a una importante ristrutturazione. Alla fine dei lavori Architectural Digest aveva realizzato un servizio sulla dimora, che comprendeva quattro camere da letto, sei bagni, due saloni e palestra oltre a piscina e spazi esterni per un totale di oltre 2400 metri quadrati. Attualmente sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Secondo i familiari di Cara Delavigne il rogo sarebbe stato causato da "un problema elettrico", ma la stampa americana riferisce che le autorità locali stanno valutando tutte le ipotesi anche l'incendio doloso.